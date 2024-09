Beautiful, Anticipazioni Puntata del 24 settembre 2024: Taylor entra in scena. Lei e Steffy proteggeranno Thomas a ogni costo

Anticipazioni TV

Nella puntata de La Promessa in onda su Canale5 il 24 settembre 2024 vedremo che Steffy chiederà a Taylor di indagare su Thomas e Hope e di scoprire se il Forrester stia bene. Scopriamo insieme le Anticipazioni e le Trame dell'episodio della Soap.

Le Anticipazioni di Beautiful ci rivelano che nella puntata in onda il 24 settembre 2024, alle ore 13.45 su Canale5, Hope negherà con forza che tra lei e Thomas possa esserci qualcosa aldilà della semplice sintonia sul lavoro. Steffy non sarà per nulla convinta che la sorellastra stia dicendo il vero e le dirà ancora di essere preoccupata che suo fratello possa crollare e vanificare i suoi progressi, illuso dal suo comportamento. La Forrester non si limiterà a questo; chiederà alla madre di intervenire e di controllare lei stessa se le cose stiano andando come dovrebbero e se il giovane stilista abbia la situazione davvero sotto controllo come dice.

Beautiful Anticipazioni: Hope giura che non c’è nulla con Thomas ma…

Steffy ha affilato le armi contro Hope e la Logan si è difesa strenuamente e continuerà a farlo. La ragazza ribadirà con forza di non provare alcun tipo di sentimento strano e inopportuno per il Forrester e di essere riuscita a trovare solo una grande sintonia sul lavoro e come genitori di Douglas. La figlia di Brooke non è però del tutto sincera, prima di tutto con se stessa. La ragazza sta infatti negando di provare attrazione per lo stilista e di aver più volte pensato a lui anche quando si trovava in compagnia di Liam. Nonostante le continue rassicurazioni, Steffy non riuscirà a stare tranquilla e penserà di ricorrere all’aiuto di una persona molto più esperta. Ribadirà di non voler vedere suo fratello crollare di nuovo nei suoi vecchi vizi e non permetterà a nessuno di vanificare gli sforzi fatti da lui sino a ora.

Anticipazioni Beautiful: Steffy chiede aiuto a Taylor

Steffy non riuscirà a calmarsi e non crederà alle parole di Hope, certa che la Logan stia negando l’evidenza anche a se stessa. La Forrester penserà di chiamare in suo soccorso Taylor. Sua madre, vista la sua esperienza, sarà sicuramente più capace di lei a capire se davvero suo fratello stia bene o se stia barcollando pericolosamente. Alla psichiatra sarà certo più chiara tutta la situazione e avrà i mezzi per intervenire qualora vedesse che qualcosa non va. Steffy si impegnerà a tenere Hope sotto controllo e a impedire che la ragazza faccia qualche mossa falsa e finisca davvero per mettere in pericolo tutti i progressi che il designer ha fatto fino a ora e che sono costati fatica e sacrificio per lui e la sua famiglia.

Trame e Anticipazioni Beautiful: Taylor indaga su Thomas

Taylor prenderà molto seriamente questo compito e non solo come madre. La psichiatra vorrà davvero capire se suo figlio sta bene o se la situazione sta sfuggendo a tutti di mano. Come aveva già fatto in passato, farà delle domande mirate al ragazzo e gli chiederà se il suo rapporto con Hope vada bene o se ci sia qualcosa che lo turba. Il giovane le rivelerà di sentirsi a suo agio e di essere felice ma soprattutto le dirà di non volersi impegnare per la Forrester Creations ma anche di voler essere un buon padre per Douglas. Taylor sarà molto fiera di suo figlio ma non abbasserà la guardia, così come Steffy.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Beautiful dal 22 al 28 settembre 2024.

Beautiful va in onda su Canale 5, dal lunedì al sabato alle 13.45 mentre la domenica alle ore 14.00 circa.