Beautiful, Anticipazioni Puntata del 12 settembre 2023: Carter lascia Paris sull'altare e fugge con Quinn

Anticipazioni TV

Vediamo le Anticipazioni della puntata di Beautiful in onda il 12 settembre 2023 su Canale5. Le Trame dell'episodio della Soap ci rivelano che tra Carter e Quinn trionferà l'amore. Paris sarà mollata all'altare mentre Katie scoprirà di Donna ed Eric.

Le Anticipazioni della puntata di Beautiful in onda su Canale5 il 12 settembre 2023, alle ore 13.45, ci rivelano che Quinn ha interrotto la cerimonia di nozze di Carter e Paris e ha confessato al Walton di amarlo. L’avvocato, dopo aver ascoltato tutto il discorso d’amore della Fuller, deciderà di lasciare la fidanzata sull’altare e di fuggire con il suo vero amore. Tutto questo davanti agli invitati, uno più stupito dell’altro e a una Paris senza parole e con il cuore spezzato. Intanto Donna rivelerà a Katie di avere una relazione con Eric e che presto usciranno allo scoperto.

Anticipazioni Beautiful: Quinn interrompe le nozze di Carter e Paris

Le nozze di Paris e Carter sono state interrotte. Quinn, corsa a fermare il Walton, è arrivata trafelata a Il Giardino e ha fermato Charlie pronto a dichiarare i due fidanzati, marito e moglie. La Fuller ha cominciato a rivelare all’avvocato di amarlo alla follia e di voler stare insieme a lui, per tutta la vita. Quinn ha persino confessato a Ridge e a tutti i presenti che il suo matrimonio con Eric è finito e che ora il Forrester sta con Donna. Carter è rimasto senza parole mentre Paris, furiosa, ha cominciato a urlare per cacciare la sua rivale… senza successo.

Beautiful Anticipazioni: Carter lascia Paris sull’altare e fugge con Quinn

Carter è rimasto senza parole dopo la confessione di Quinn. Il Walton comincerà a guardare Paris con tenerezza e la ragazza spererà che abbia deciso di cacciare la Fuller dal loro matrimonio. L’avvocato deluderà la Buckingham, sorridendo a Quinn e lasciandola sull’altare, per correre verso l’ormai ex moglie di Eric. I due innamorati, finalmente riuniti, si abbracceranno e fuggiranno insieme, lasciando tutti i presenti – persino Bill – stupiti. Paris rimarrà sola e toccherà a Grace rincuorarla e sostenerla dopo questa grande delusione.

Trame e Anticipazioni Beautiful: Donna confessa a Katie di lei ed Eric

Mentre a Il Giardino trionferà l’amore tra Quinn e Carter, Donna e Katie rifletteranno sui pericoli che Brooke sta correndo a causa di Sheila. Le due sorelle saranno molto preoccupate per lei ma poi il discorso si sposterà sull’uomo misterioso che Donna sta frequentando. Katie rimarrà senza parole – ma sarà anche contenta - quando la sua sorellona le rivelerà che la persona in questione è Eric e che la loro relazione non sarà più segreta. Sia Quinn che Hope lo hanno scoperto e ora il Forrester vuole stare con lei alla luce del sole, senza più nascondersi. Intanto Sheila, ancora al capezzale di Finn, aspetta che Finn si svegli mentre Thomas vuole proteggere Taylor e i due discutono su quanto sarebbe stato bello che Ridge fosse là. Hope racconta a Liam quello che è successo al matrimonio.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Beautiful dal 4 al 10 settembre 2023.

Beautiful va in onda su Canale 5, dal lunedì alla domenica alle ore 13.45.