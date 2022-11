Beautiful Anticipazioni: Le Trame delle Puntate della Soap in onda tra due settimane, dal 28 novembre al 3 dicembre 2022

Anticipazioni TV

Scopriamo che cosa accadrà nelle puntate di Beautiful, la soap americana in onda su Canale 5, che vedremo tra due settimane. Ecco le Trame degli episodi.

Le Anticipazioni di Beautiful per le puntate in onda tra due settimane – dal 28 novembre al 3 dicembre 2022 – ci rivelano che tra Quinn, Eric, Ridge e Brooke andrà sempre più male e le cose degenereranno. Il Forrester junior verrà a sapere da Justin che la sua matrigna è tornata tra le lenzuola di Carter e, su tutte le furie, affronterà suo padre alla ricerca di spiegazioni. Il capofamiglia gli rivelerà di aver dato lui il “permesso” a sua moglie di consolarsi con il Walton e di averlo fatto per non perderla e per evitare che lei fosse infelice. Intanto Brooke scoprirà che Katie ha scoperto il segreto più nascosto e vergognoso di Eric mentre Finn, dopo aver cacciato nuovamente Sheila da casa sua, cercherà di capire cosa fare con sua madre e con i suoi sentimenti per lei.

Anticipazioni Beautiful: Ridge scopre che Quinn tradisce ancora Eric con Carter

Le Anticipazioni di Beautiful dal 21 al 26 novembre 2022, ci rivelano che Ridge sguinzaglierà Justin contro Quinn, convinto che la sua matrigna sia ancora infedele a suo padre. E in effetti, l'ex braccio destro di Bill troverà la Fuller tra le lenzuola calde del bel Walton. Il Barber scoprirà però anche che i due amanti hanno ricevuto l'ok da parte di Eric, diventato impotente e desideroso di vedere comunque sua moglie felice. Justin correrà a informare Ridge di queste scottanti novità ma non farà in tempo a raccontagli tutto, che il Forrester - come una furia – avrà lasciato il suo ufficio, pronto ad affrontare suo padre e a cacciare la sua matrigna, una volta per tutte da casa.

Beautiful Anticipazioni: Ridge vuole cacciare Quinn dalla villa ma Eric dice no

Ridge si presenterà a casa di suo padre, furioso come non mai. Il Forrester comincerà a inveire contro Quinn – tornata di corsa pure lei alla villa, per informare suo marito di essere stata scoperta – e urlerà così forte da lasciare Eric completamente senza parole. Il Forrester senior cercherà di calmare suo figlio e di fargli capire che la Fuller non è colpevole come pensa. È stato lui a chiederle di andare a letto con Carter e i due hanno un accordo, per salvare il loro matrimonio e per evitare che lui rimanga solo in quella grande dimora. Ridge non riuscirà a credere alle sue parole e si dirà convinto che Quinn gli abbia fatto il lavaggio del cervello. Poi, pieno di ira, le intimerà di andarsene immediatamente da là ma purtroppo a dover girare i tacchi sarà lui. Eric Forrester, stremato, gli ordinerà di sparire dalla sua vista, subito!

Trame e Anticipazioni Beautiful: Brooke scopre che Katie conosce il segreto di Eric

Mentre Ridge cercherà di mettere in chiaro le cose con suo padre e di cacciare Quinn da Villa Forrester, Brooke scoprirà che Katie è a conoscenza del segreto di Eric. La piccola Logan avrà una conversazione molto intima con il Forrester senior e lui le rivelerà della sua impotenza e di aver lasciato che sua moglie fosse felice tra le braccia di Carter. Katie confesserà alla sorella – anche lei al corrente di quanto visto da Justin – di essere molto preoccupata per Eric e di non aver certo stima per le scelte di Quinn. Ma tenterà comunque di essere più obiettiva rispetto a Brooke e meno furiosa di quanto possa essere la moglie di Ridge.

Anticipazioni e Trame Beautiful: Finn caccia Sheila di casa ma poi...

Le Anticipazioni di Beautiful dal 28 novembre al 3 dicembre 2022 ci rivelano che Sheila tornerà a farsi viva con Steffy e si presenterà a casa sua, con l'intento di farle cambiare idea e di spingere la Forrester a lasciarla frequentare sia Finn che Hayes. Ma Steffy non si lascerà convincere e intimerà alla donna di andarsene immediatamente. Finnegan le troverà così, una contro l'altra in casa. Il bel dottore caccerà la madre senza pensarci due volte e le dirà di aver fatto la sua scelta. Ma poi, durante una conversazione con Hope, che avverrà poco dopo l'intrusione della Carter nella casa sulla scogliera, confesserà di sentirsi ancora piuttosto frastornato e insicuro. Vorrebbe conoscere meglio la sua madre naturale ma sa che i Forrester non saranno mai d'accordo. Intanto Sheila continuerà ad affilare le armi, decisa a non mollare e a non perdere l'occasione di conoscere e frequentare suo figlio e suo nipote. Steffy non l'avrà vinta!

Beautiful va in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 13.45.