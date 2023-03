Beautiful Anticipazioni: Hope e Thomas lo fanno di nascosto!

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni Americane di Beautiful ci rivelano che Hope non rispetterà la promessa fatta a Liam e riassumerà Thomas alla Forrester Creations. Scopriamo insieme cosa succederà nelle puntate che vedremo molto presto in onda su Canale5.

Le Anticipazioni Americane di Beautiful ci rivelano che Hope volterà le spalle a Liam. La ragazza, nonostante la promessa fatta al marito, deciderà di riassumere Thomas alla Forrester Creations, affinché il ragazzo l'aiuti a salvare la Hope for the Future. La Logan farà questa scelta, consapevole di far infuriare il suo consorte ma anche certa che questo sia il solo e unico modo per non rinunciare alla sua carriera. Ma come la prenderà Liam? Sarà talmente furioso da mandare in crisi il loro matrimonio?

Anticipazioni Americane Beautiful: Hope in lacrime per colpa di Liam

Le Anticipazioni Americane di Beautiful ci hanno già rivelato che Hope sarà presto in lacrime per colpa di Liam. La ragazza, come vi abbiamo raccontato in alcuni nostri precedenti articoli, rivelerà al marito della decisione di Steffy di chiudere la Hope for the Future se la sua sorellastra non riassumerà Thomas come suo designer. L'ultimatum della Forrester sarà motivato dallo scarso successo della collezione della Logan, causato dal licenziamento del suo stilista di punta. Steffy dirà chiaramente a Hope che per salvare le finanze dell'azienda e la sua linea, dovrà cedere a compromessi e collaborare di nuovo con il suo ex marito, nonostante quello che ha combinato e nonostante la poca fiducia che tutti hanno nei suoi confronti. Hope sarà sul punto di cedere ma prima lo dirà a Liam, che non appoggerà questa scelta e spingerà la moglie a dire un secco NO ai Forrester.

Beautiful Anticipazioni Americane: Hope volta le spalle a Liam

Hope è stata costretta a promettere a Liam di non riassumere Thomas ma così facendo dovrà rinunciare alla sua carriera. La ragazza arriverà in azienda, pronta a rivelare a tutti del suo colloquio con il marito ma prima che possa raccontare tutto, cambierà idea. Convinta di non poter chiudere con la sua linea e di non essere in grado di dimenticare i suoi sogni, dirà al Forrester di essere pronta a riaverlo accanto a lei, come suo braccio destro nella Hope for the Future. Hope volterà quindi le spalle a Liam, decidendo – senza dirgli nulla – di non assecondare le sue paure ma di seguire il suo cuore. Thomas ne sarà felicissimo e pure Douglas, che stupirà la sua mamma con una dichiarazione.

Trame e Anticipazioni Beautiful: Douglas tornerà a casa? Liam come reagirà alla decisione di Hope?

La decisione di Hope verrà accolta con entusiasmo dal piccolo Douglas, che sentirà della decisione di sua madre di riaccogliere il suo papà affianco a lei. Il bambino, fiero di questa scelta, le rivelerà di essere pronto a tornare a casa sua, visto che ha capito che i suoi genitori stanno trovando un accordo tra loro. Hope ne sarà felicissima e penserà di aver fatto la cosa giusta anche se Liam non la prenderà benissimo. E in effetti lo Spencer farà molta fatica ad accettare questo volta faccia, visto che rivelerà a Wyatt di essere contento che sua moglie gli abbia dato retta e che abbia deciso di non riallacciare i rapporti con il Forrester. Il figlio di Bill ignorerà che mentre starà dicendo queste cose, la sua consorte gli starà voltando le spalle e questo potrebbe portare il loro matrimonio a vivere una profonda crisi.

Beautiful va in onda su Canale 5, dal lunedì al sabato alle ore 13.45.