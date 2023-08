Beautiful Anticipazioni: ecco cosa succederà nella Soap nelle puntate in onda nella settimana di Ferragosto 2023

Anticipazioni TV

Vediamo le Anticipazioni e le Trame delle Puntate di Beautiful nella settimana di Ferragosto. Ecco cosa succederà nella Soap, in onda su Canale5.

Nelle prossime puntate di Beautiful, quelle che andranno in onda nella settimana di Ferragosto 2023, due segreti verranno svelati e una vecchia minaccia tornerà a preoccupare la famiglia Forrester. Ma cosa succederà negli episodi della Soap, in onda sempre su Canale5, alle ore 13.45? Scopriamolo insieme:

Anticipazioni Beautiful: Sheila evade di prigione

Nelle prossime puntate di Beautiful, l’incubo della famiglia Forrester tornerà a bussare alla porta. Ridge e Taylor più uniti che mai dopo la partenza di Steffy, cercheranno di tenere unita la loro famiglia, nonostante quello che è successo e pronti a riaccogliere la loro bambina a casa, quando sarà pronta fare di nuovo capolino a Los Angeles. Purtroppo i due si renderanno conto che i loro sforzi potrebbero essere vani, sia per colpa di Li – che continuerà a nascondere che Finn è vivo e a trattare con freddezza la famiglia di Steffy – sia per colpa di Sheila. Baker rivelerà loro che la Carter è riuscita a evadere di prigione, grazie a una guardia.

Beautiful Anticipazioni: Hope scopre Donna ed Eric insieme

Hope è molto in ansia per sua madre ma è sicura che prima o poi lei e Ridge riusciranno a risolvere i loro problemi. La ragazza si troverà, suo malgrado, coinvolta in una storia complicata, che riguarda un’altra Logan. Scoprirà infatti che Donna ha ricominciato una relazione con Eric e che Quinn non ne è al corrente. Hope vedrà sua zia e il Forrester in atteggiamenti intimi al club, dove si sarà recata per consegnare dei documenti a Eric ma anche per andare a riprendere Douglas, invitato a una festa in piscina. La giovane affronterà la sorella di sua madre e le chiederà di smettere di mettersi in mezzo al matrimonio tra la Fuller e lo stilista e di farsi da parte. Donna la pregherà di mantenere questo segreto e sarà molto preoccupata per come si metteranno, da ora, le cose.

Trame e Anticipazioni Beautiful: Quinn in ansia per Eric

Mentre Hope sarà impegnata ad affrontare sua zia, Quinn si accerterà che Eric stia bene. La Fuller noterà nuovamente che l’anello regalato al marito segnalerà un’altra anomalia. Preoccupata che il consorte possa stare male, chiamerà Bridget, a cui chiederà spiegazioni in merito. Eric tornerà a casa proprio in quel momento e si stupirà di trovare la figlia. Né Quinn né Bridget si lasceranno scappare qualcosa ma il Forrester vorrà risposte.

Anticipazioni e Trame Beautiful: Sheila scopre che Finn è vivo

Sheila riuscirà a fuggire di prigione grazie all’aiuto di Mike, un suo vecchio amico, diventato guardia carceraria. La donna non si darà alla fuga ma si presenterà a casa di Li, per sapere dove la donna abbia seppellito il corpo di suo figlio. La Carter scoprirà con stupore che la madre adottiva del suo bambino, sta nascondendo un segreto tanto assurdo quanto bello: Finn è vivo anche se è ancora privo i sensi in un letto. La rossa diventerà pericolosa per Li? Cosa succederà ora?

Beautiful va in onda su Canale 5, dal lunedì alla domenica alle ore 13.45.