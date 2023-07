Beautiful Anticipazioni Americane: Brooke e Hope una contro l’altra? Ecco cosa sta succedendo

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni Americane di Beautiful ci rivelano che tra Brooke e Hope voleranno scintille. Tutta colpa delle ultime scelte da parte della giovane Logan, che faranno infuriare la sua mamma. Scopriamo insieme cosa succederà.

Le puntate di Beautiful in onda negli Stati Uniti, Hope deve difendersi dalle accuse di Brooke. Tra madre e figlia sta scoppiando un vero e proprio putiferio, a causa del tradimento della piccola Logan con Thomas. Sua madre, pur avendo vissuto le sue stesse avventure, non ha alcuna intenzione di scusarla e anzi sembra proprio decisa a convincerla a tornare da Liam.

Anticipazioni Americane Beautiful: Brooke “comanda” a Hope di tornare da Liam

Brooke è inorridita. La Logan ha scoperto sua figlia a letto con Thomas e sta facendo molta fatica a capire perché la sua bambina abbia deciso di cedere alla passione con il nemico. Le Anticipazioni Americane di Beautiful ci rivelano che la Logan non accetterà che sua figlia lasci Liam per un altro uomo, soprattutto se si tratta del Forrester e comanderà alla giovane di dimenticare quello che è successo sia a Roma che a casa di Thomas e di tornare dal marito e lottare per salvare il loro matrimonio.

Beautiful Anticipazioni Americane: Hope non ascolterà i consigli di sua madre

Hope non avrà alcuna intenzione di stare a sentire sua madre e nelle puntate andate in onda negli Stati Uniti, ha già confessato a sua madre di non essere per nulla pentita di aver ceduto alla passione con Thomas anzi di aver passato una serata meravigliosa, romantica e appassionata. La piccola Logan le ha pure detto di essere molto delusa dalla sua reazione e di aver creduto che, diversamente dagli altri, lei avrebbe potuto capirla. Hope sarà ancora molto chiara con Brooke e le confermerà di non voler tornare indietro e di non voler dimenticare nulla. Vivrà la sua intensa relazione con Thomas e accetterà la decisione di Liam di lasciarla.

Trame e Anticipazioni Americane Beautiful: Brooke tornerà a fare guerra a Thomas?

Con Hope così decisa a non dare retta alla madre e con un divorzio presto in arrivo - pare proprio che Liam e Hope si lasceranno davvero - Brooke potrebbe tornare alla carica contro Thomas. La Logan accuserà il figliastro di essere ancora un calcolatore e un manipolatore. La donna riterrà il Forrester l’unico colpevole di quanto accaduto e, come teme Taylor, redarguirà si sua figlia ma alla fine la scuserà per i suoi errori di penserà che questi non siano dovuti a lei. Va da sé che questo atteggiamento finirà per far infuriare la Hayes e forse pure tutta la sua famiglia, compreso Ridge.

Beautiful va in onda su Canale 5, dal lunedì al sabato alle ore 13.45.