Beautiful Anticipazioni e Trame Americane: Taylor spinge Deacon tra le braccia di Brooke. Vuole campo libero con Ridge?

Le Anticipazioni Americane di Beautiful ci rivelano che Taylor spronerà Deacon a tentare di riconquistare Brooke. La dottoressa vorrà campo libero con Ridge?

Le Anticipazioni Americane di Beautiful ci rivelano che Taylor passerà all'attacco con Deacon. La dottoressa spingerà lo Sharpe alla riconquista di Brooke e cercherà di convincerlo che ora che la sua amica è lontana da Ridge, lui possa avere l'opportunità che cercava con lei. Ma che intenzioni avrà la Hayes? Il suo intervento sarà privo di secondi fini oppure sarà un modo per avere campo libero con il Forrester?

Anticipazioni Americane Beautiful: Taylor spinge Deacon a riconquistare Brooke

Deacon ha consegnato alla giustizia Sheila e da allora è un eroe. Le Anticipazioni Americane di Beautiful ci hanno già raccontato che negli episodi andati in onda negli Stati Uniti, lo Sharpe si è distinto per il suo coraggio e sia Hope che Brooke gli sono grate per aver messo in galera la malefica rossa. Entrambe, come tutti del resto, ignorano che l'uomo sia in realtà molto legato alla Carter e che sia stato costretto a tenderle una trappola, per non rischiare di perdere la sua famiglia. Taylor, ignara di questo, e sicura che Deacon sia una persona completamente cambiata, deciderà di spronarlo a farsi avanti con la sua ex compagna. La dottoressa lo spingerà a riconsiderare la possibilità di riavvicinarsi a Brooke e di ricostruire una famiglia con lei e Hope, sicura che le due Logan siano felici della sua vicinanza.

Beautiful Anticipazioni Americane: Taylor è sicura che Deacon abbia un futuro con Brooke

Taylor dirà a Deacon di essere certa che Brooke sia pronta a una relazione con un altro uomo. La sua amica desidera – come sempre – una persona al suo fianco e di certo non potrà accontentarsi di Hollis – il fascinoso cameriere de Il Giardino – che non condivide con lei un passato e dei ricordi. Con Ridge fuorigioco e con Bill tornato alla carica con Katie, la persona giusta – per lei – è Deacon. La dottoressa cercherà di convincere lo Sharpe a darle retta e a tornare alla carica con la sua ex, sicuramente felice e disposta a dargli una chance, quella che lui aspettava da una vita. Il padre di Hope sarà però piuttosto scettico. Non sarà per nulla convinto che la bionda possa riprenderlo nella sua vita e sospetterà persino che Taylor abbia dei doppi fini.

Trame e Anticipazioni Americane Beautiful: Taylor vuole campo libero con Ridge

Deacon non riuscirà a dare retta a Taylor, convinto che Brooke non abbia nessuna intenzione di concedergli una seconda chance, come lei dice. Lo Sharpe sarà invece sicuro che le cose rimarranno così e di dover essere felice per aver riconquistato un posto nella vita di sua figlia, senza che Ridge si metta in mezzo. Deacon chiederà alla Hayes se questo suo intervento a suo favore, non nasconda un doppio fine. Le domanderà se lei non voglia avere campo libero con il Forrester, per poter finalmente ricucire il rapporto con lui, senza tradire la promessa fatta alla sua amica. Ma Taylor si affretterà a rispondergli – con tutta calma e in modo convincente – che tra lei e il suo ex marito è tutto finito e che non ci sarà mai e poi mai una storia d'amore. Tra loro sarà finita e secondo gli spoiler, la psichiatra dirà la verità. Si allontanerà per sempre da lui e dal suo gioco amoroso.

Beautiful va in onda su Canale 5, dal lunedì alla domenica alle ore 13.45.