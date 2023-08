Beautiful Anticipazioni e Trame Americane: Taylor e RJ preoccupati per Steffy e Hope. Ecco cosa succede...

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni Americane di Beautiful ci rivelano che Taylor vorrebbe che Steffy tornasse da Finn e cercasse di sistemare il loro matrimonio mentre RJ difende entrambe le sue sorelle. Ecco cosa sta succedendo nelle puntate americane della Soap.

Nel triangolo amoroso tra Finn, Steffy e Liam si sono intromessi due nuovi personaggi: Taylor e RJ. Mentre la Hayes ha spinto la figlia a tornare dal marito e risolvere i loro problemi, RJ ha preso la difese di entrambe le sue sorelle e ha affrontato sia Finn che Liam. Ecco cosa sta succedendo e cosa ci rivelano le Anticipazioni Americane di Beautiful.

Anticipazioni Americane Beautiful: Taylor spinge Steffy a tornare da Finn

Steffy non ha perdonato Finn e sembra più che mai decisa a non tornare a Malibù. La Forrester non si fida più di suo marito e ha paura che il suo legame con Sheila, possa mettere in pericolo sia lei che i bambini. Questa decisione non è piaciuta per nulla a Taylor. La Hayes è tornata all’improvviso a Los Angeles, dopo aver saputo cosa sta vivendo sua figlia. La dottoressa ha abbracciato la ragazza ma le ha subito detto di riflettere meglio su quello che sta combinando. Le Anticipazioni Americane di Beautiful ci rivelano che Taylor ha spinto Steffy a tornare a casa dal marito e a risolvere i suoi problemi matrimoniali.

Beautiful Anticipazioni Americane: Ridge furioso contro Taylor

Taylor ha consigliato a Steffy di combattere per il suo matrimonio e di fidarsi di Finn. Il medico ha sempre dimostrato di amarla e di esserle devoto e probabilmente quello che ha fatto, è stato solo un errore, un grave scivolone che merita di essere perdonato. Ridge è andato su tutte le furie. Il Forrester non è stato per nulla d’accordo con la sua ex moglie e i due hanno cominciato a discutere animatamente. Steffy li ha dovuti interrompere e pregarli di non bisticciare per lei ma alla fine ha dato retta a Ridge, rifiutandosi – ore dopo – di accogliere le nuove preghiere di Finn e dello stesso Liam. I due ragazzi sono andati a trovarla uno dopo l’altro, per dimostrarle il loro amore.

Trame e Anticipazioni Americane Beautiful: RJ difende entrambe le sue sorelle

Finn ha chiesto aiuto a RJ per riconquistare Steffy e fermare Liam. Il medico ha rivelato al cognato che lo Spencer gli ha rivelato di amare la moglie e di voler stare con lei e di essere, per questo, molto preoccupato. RJ ha cercato di farlo ragionare e benché lo abbia anche lui messo in guardia da Sheila, è sembrato dargli retta. Ha infatti deciso di affrontare Liam faccia a faccia e spingerlo a tornare da Hope, salvare la sua famiglia, stare vicino a sua sorella e salvare l’altra sua sorella, Steffy. Il più giovane dei figli di Ridge ha preso le difese di entrambe le sue sorellone, deciso a vederle felici. Il suo intervento non è però piaciuto per nulla a Liam e neanche a Hope, pronti a continuare la loro vita lontani.

Beautiful va in onda su Canale 5, dal lunedì alla domenica alle ore 13.45.