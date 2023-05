Anticipazioni TV

Le Anticipazioni Americane di Beautiful ci rivelano che Liam comincerà a capire di non doversi preoccupare tanto di Thomas quanto di Hope. Wyatt invece potrebbe cominciare a rispolverare degli antichi sentimenti, verso un personaggio che di cognome fa Logan. Scopriamo insieme cosa succederà negli episodi della Soap di Canale5.

Le Anticipazioni Americane di Beautiful ci rivelano che molto presto, nelle puntate della Soap in onda negli Stati Uniti, Liam capirà che a minacciare il suo matrimonio non è Thomas bensì Hope. Lo Spencer comprenderà che sua moglie, nonostante cerchi di non darlo a vedere, è attratta dal Forrester e, deluso da questa scoperta, comincerà a riflettere su come comportarsi adesso. La sua reazione potrebbe però stupirci completamente. Intanto suo fratello Wyatt potrebbe rispolverare qualche passione sopita ma mai dimenticata per un donna che conosciamo molto bene.

Anticipazioni Americane Beautiful: Liam si accorge che Hope è attratta da Thomas

Le Anticipazioni Americane di Beautiful ci hanno già rivelato che Thomas e Hope passeranno la notte insieme. I due saranno costretti a rimanere a lungo a Los Angeles, bloccati da un problema al loro elicottero, scatenando in Liam una gelosia e una preoccupazione cocenti. Il ragazzo avrà paura che il suo rivale possa approfittare della situazione per tornare alla carica con sua moglie ma in realtà ad avere un cedimento sarà Hope. Dopo questo evento, alla Logan sarà sempre più chiaro di provare una forte attrazione per il Forrester e purtroppo per lei, anche suo marito si accorgerà di tutto. Gli spoiler delle prossime puntate della Soap, in arrivo negli Stati Uniti, ci dicono che Liam capirà che il vero problema nel suo matrimonio non è Thomas Forrester ma Hope Logan.

Beautiful Anticipazioni Americane: Liam sconvolge Hope e Steffy

Nelle prossime puntate di Beautiful in onda negli Stati Uniti, Liam capirà che dovrà preoccuparsi di Hope non di Thomas. È la Logan a costituire un problema per il loro matrimonio, visto la sua attenzione verso il suo progettista. Lo Spencer avrà purtroppo certezza che sua moglie non prova più disgusto e paura nei confronti dell'ex marito ma ne è stranamente attratta. Il ragazzo si confiderà sia con suo padre sia con suo fratello ma sembra destinato ad avvertire pure Steffy di questa novità, di cui la ragazza sarà purtroppo già al corrente. Liam capirà di doversi guardare le spalle con molta più attenzione ma invece che perdere la testa, tenterà di mantenere la calma e di lasciare che Hope faccia le sue scelte, senza sentirsi oppressa. La sua decisione lascerà sia la figlia di Brooke che quella di Ridge senza parole. Le ragazze non si aspetteranno una simile reazione e ne saranno piacevolmente sorprese.

Trame e Anticipazioni Beautiful: Wyatt torna alla carica con Hope?

Liam cercherà di mantenere la calma per evitare di combinare qualche altro pasticcio con Hope e magari spingerla tra le braccia di Thomas. Con Liam e Hope lontani, potrebbe succedere l'impensabile. Non solo lo Spencer potrebbe voler riconquistare Steffy, la sua ex, ma Wyatt potrebbe tornare alla carica con sua cognata, con cui in passato ha avuto una bella storia d'amore. Questa ipotesi ha cominciato a farsi largo negli Stati Uniti alimentata da una recente dichiarazione dell'attore Darin Brooks, l'interprete di Wyatt, che ha affermato che un ritorno della coppia Logan/Spencer junior potrebbe funzionare, visto che i due personaggi sono molto maturati. Ma succederà davvero così? Wyatt si innamorerà di nuovo della moglie di suo fratello? Lo scopriremo molto presto e noi vi terremo costantemente aggiornati.

Beautiful va in onda su Canale 5, dal lunedì alla domenica alle ore 13.45.