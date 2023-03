Beautiful, Anticipazioni e Trame Americane: Liam non può crederci. Hope l'ha tradito!

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni Americane di Beautiful ci rivelano che Liam scoprirà con orrore che Hope ha riallacciato i rapporti con Thomas. Lo Spencer sarà furioso e tenterà di far cambiare l'idea alla moglie. Scopriamo insieme cosa succederà nelle puntate che vedremo molto presto in onda su Canale5.

Le Anticipazioni Americane di Beautiful ci rivelano finalmente la reazione di Liam alle rivelazioni di Hope su Thomas. La Logan affronterà il marito e gli rivelerà di aver deciso di salvare la sua carriera e di dare una nuova chance al Forrester. Lo Spencer andrà su tutte le furie e cercherà di convincere la moglie a cambiare idea, sicuro che il loro nemico non sia per nulla cambiato e che non sia addirittura in grado di cambiare. Hope però non sentirà ragioni!

Anticipazioni Americane Beautiful: Hope affronta Liam

Le Anticipazioni Americane di Beautiful ci hanno rivelato che Hope dovrà farlo! La Logan sarà costretta ad accettare le scuse di Thomas e permettergli di tornare a lavorare alla Forrester Creations, per salvare la sua collezione. La ragazza dovrà però affrontare Liam, a cui racconterà questa novità, che non gli piacerà per nulla. La stilista raggiungerà suo marito a casa e comincerà a rivelargli come si sono svolte le cose alla Forrester. Hope sarà molto chiara con il suo consorte e gli dirà di aver deciso di tradire la promessa che gli aveva fatto, solo per salvare la sua carriera. Per Liam sarà un duro colpo.

Beautiful Anticipazioni Americane: Liam è convinto che Thomas non cambierà mai

Hope racconterà a Liam di aver dato a Thomas un'altra possibilità e gli dirà di aver pure ottenuto il ritorno di Douglas a casa da loro. Liam sarà molto contento che il bambino abbia scelto di tornare da sua madre ma non accetterà che sua moglie si fidi un'altra volta del Forrester. Quando la Logan gli rivelerà di avere l'impressione che il figlio di Ridge sia davvero cambiato e che abbia davvero capito di aver rischiato di perdere tutto per sempre, le urlerà contro. Lo Spencer si dirà più che certo che Thomas non sia cambiato e che non sia in grado di cambiare mai. La sua consorte però non sarà per nulla d'accordo con lui e ribadirà di aver fatto una scelta, la sua scelta, che spera vivamente lui riesca ad accettare.

Trame e Anticipazioni Beautiful: Liam capitola, non può combattere contro Hope

Liam sbatterà i piedi e continuerà a dire a Hope di non credere a una parola detta da Thomas. Non cambierà mai idea sul Forrester, non lo farà mai e poi mai, ma potrà accettare di starle vicino e supportarla in questa scelta. Lo Spencer confesserà di essere molto preoccupato ma di non poter mettere a rischio il loro matrimonio, a causa del figlio di Ridge. Liam insomma capitolerà totalmente, decidendo di abbassare la testa. Ma sino a quando sarà disposto a ingoiare questo rospo?

Beautiful va in onda su Canale 5, dal lunedì alla domenica alle ore 13.45.