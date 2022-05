Beautiful Anticipazioni dal 9 al 15 maggio 2022: Vinny confessa ma per Steffy è troppo tardi!

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Trame e le Anticipazioni delle Puntate di Beautiful in onda dal 9 al 15 maggio 2022. Ecco il Riassunto di cosa accadrà negli Episodi di questa settimana.

Vediamo le Anticipazioni della soap Beautiful riguardo le Trame delle Puntate in onda dal 9 al 15 maggio 2022 su Canale 5, come sempre a partire dalle 13.40. Ecco il Riassunto di cosa succede:

Anticipazioni di Beautiful per la settimana dal 9 al 15 maggio 2022

Puntata in onda Lunedì 9 maggio 2022

Zoe, sconvolta per essere stata lasciata da Carter, accusa Paris di aver architettato tutto e di essere l'artefice della sua infelicità.

Puntata in onda Martedì 10 maggio 2022

Zoe ordina a Paris di andarsene dalla Forrester, di lasciare Zende e di allontanarsi da lei per sempre. Ma Paris non ha intenzione di obbedire alla sorella.

Puntata in onda Mercoledì 11 maggio 2022

Steffy confessa a Ridge che lascerà Finn perché non ritiene giusto che lui soffra per lei, e decide anche che si trasferirà a Parigi.

Puntata in onda Giovedì 12 maggio 2022

Finalmente Vinny confessa a Thomas e a Finn di aver falsificato il test di paternità: in realtà il bambino che Steffy aspetta è di Finn, e non di Liam.

Puntata in onda Venerdì 13 maggio 2022

Finn corre da Steffy per informarla che il bambino che lei aspetta non é di Liam ma suo, e Ridge gli comunica che lei ha deciso di trasferirsi definitivamente a Parigi.

Puntata in onda Sabato 14 maggio 2022

Ep 1: Steffy sta per trasferirsi a Parigi perché non vuole che Finn sia costretto ad accettare la paternità di un bambino non suo, ma lui cerca di impedirglielo.

Ep 2: Thomas va da Hope per rivelarle la sua incredibile scoperta: Vinny ha falsificato i risultati del test di paternità. Ridge dice a Brooke quello che sta succedendo.

Puntata in onda Domenica 15 maggio 2022

Thomas rivela a Hope che il figlio di Steffy è di Finn e non di Liam, e che a falsificare il test di paternità è stato Vinny.

Beautiful va in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 13.40.