Beautiful Anticipazioni dal 29 giugno al 3 luglio 2020: Flo Confessa!

Il Riassunto della Puntate di Beautiful in onda da lunedì 29 giugno a venerdì 3 luglio 2020? Ecco Anticipazioni, Trame e Riassunto della prossima settimana.

Vediamo insieme cosa rivelano le Anticipazioni della soap Beautiful riguardo alle Trame delle Puntate in onda dal 29 giugno al 3 luglio su Canale 5 sempre a partire dalle 13.40. Ecco il Riassunto di cosa succede:

Anticipazioni di Beautiful per la settimana dal 29 giugno al 3 luglio 2020

Puntata in onda Lunedì 29 giugno 2020

Hope e Liam firmano l'annullamento del loro matrimonio, neppure l'interruzione di Xander è riuscita a far desistere la Logan. Nel frattempo Thomas ha costretto Flo a dirgli tutta la verità, e lei, stanca di mantenere il segreto, gli ha rivelato che Beth è viva ed è stata adottata con l'inganno da Steffy.

Puntata in onda Martedì 30 giugno 2020

La Logan Senior ha tentato in più occasioni di convincere la figlia a non separarsi da Liam. Brooke crede infatti che Hope sia solo una fragile vittima delle manipolazioni di Thomas. Purtroppo nessuno sembra essere riuscito ad aprirle gli occhi e ora che i documenti sono firmati, Brooke ascolta con un peso sul cuore, le irragionevoli motivazioni di Hope. La giovane cerca infatti di spiegare alla madre cosa l'abbia spinta a prendere l'estrema decisione di divorziare.

Puntata in onda Mercoledì 1 luglio 2020

Zoe cerca di convincere Xander a mantenere il segreto sulla figlia di Hope, ma lui non vuole essere complice di questa atroce menzogna. Il ragazzo è divorato dal senso di colpa, non accetta di veder soffrire la povera Hope e teme che questa vicenda possa avere tragiche conseguenze per lui e tutti coloro che stanno nascondendo la verità.

Episodio in onda Giovedì 2 luglio 2020

Xander, ormai a conoscenza della verità sulla figlia di Hope, vorrebbe rivelare a tutti che Beth è viva, ma Zoe è contraria. Tra i due nasce una discussione, Zoe ricorda all'Avant che lei, suo padre e Flo, potrebbero finire in prigione se il segreto sullo Scambio di Culle dovesse venire fuori.

Episodio in onda Venerdì 3 luglio 2020

Il Forrester è stato informato da Flo del terribile crimine commesso in combutta con Reese Buckingham, la Fulton ha sperato così di far uscire la verità e di liberare finalmente Hope e Liam. Non ha più paura delle conseguenze o almeno è pronta ad affrontarle, l'importante è che sua cugina scopra che la sua bambina è viva e smetta di soffrire. il Forrester, dal canto suo, ha duramente condannato il gesto e sembra pronto a fare giustizia, se Flo voleva essere smascherata, questa sembra la mossa giusta... ma sarà davvero così?

Beautiful va in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 13.40.