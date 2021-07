Beautiful Anticipazioni dal 19 al 24 luglio 2021: Flo aggredita e rapita da Sally!

Anticipazioni TV

Scopriamo le Trame e le Anticipazioni delle Puntate di Beautiful in onda dal 19 al 24 luglio 2021. Ecco il Riassunto di cosa accadrà negli Episodi di questa settimana.

Scopriamo le Anticipazioni della soap Beautiful riguardo le Trame delle Puntate in onda dal 19 al 24 luglio 2021 su Canale 5, come sempre a partire dalle 13.40. Ecco il Riassunto di cosa succede:

Anticipazioni di Beautiful per la settimana dal 19 al 24 luglio 2021

Puntata in onda Lunedì 19 luglio 2021

Katie è ancora scioccata per il bacio segreto tra Brooke e Bill, e non ha nessuna intenzione né di perdonarli né di confrontarsi con loro.

Puntata in onda Martedì 20 luglio 2021

Sally ormai vive nella menzogna. Bill supplica Katie di tornare insieme, ma lei ormai non si fida più dell'uomo che l'ha di nuovo tradita con sua sorella.

Puntata in onda Mercoledì 21 luglio 2021

Flo, dopo essere stata colpita alla testa da Sally, è svenuta. Sally, ormai, è disposta a tutto pur di realizzare il suo diabolico piano per ritornare con Wyatt.

Puntata in onda Giovedì 22 luglio 2021

Sally, con la complicità della dottoressa Escobar, tiene prigioniera Flo per agire indisturbata e concepire un figlio con Wyatt, cementando così la loro unione.

Puntata in onda Venerdì 23 luglio 2021

Flo, nel tentativo di liberarsi, fa cadere Sally che batte la testa. Nel frattempo, Steffy ha un incidente in moto e rimane a terra priva di sensi.

Puntata in onda Sabato 24 luglio 2021

Steffy, in moto, si scontra con la macchina guidata da Bill. Viene ricoverata, ed è in coma. Nel frattempo, Sally va a casa di Wyatt per attuare il suo piano.

Beautiful va in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 13.40.