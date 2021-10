Beautiful Anticipazioni dal 1° al 6 novembre 2021: Brooke impedisce il matrimonio di Ridge e Shauna!

Anticipazioni TV

Scopriamo le Trame e le Anticipazioni delle Puntate di Beautiful in onda dal 1° al 6 novembre 2021. Ecco il Riassunto di cosa accadrà negli Episodi di questa settimana.

Vediamo insieme le Anticipazioni della soap Beautiful riguardo le Trame delle Puntate in onda dal 1° al 6 novembre 2021 su Canale 5, come sempre a partire dalle 13.40. Ecco il Riassunto di cosa succede:

Anticipazioni di Beautiful per la settimana dal 1° al 6 novembre 2021

Puntata in onda Lunedì 1° novembre 2021

Eric e Carter hanno tentato di far ragionare Ridge, ma il Forrester è deciso ad andare sino in fondo con il matrimonio. Intanto Shauna non smette di avere dei rimorsi per quello che ha fatto e Quinn cerca di convincerla a mantenere la bocca chiusa e a non rovinare tutto. Le due donne non sanno però di essere spiate...

Puntata in onda Martedì 2 novembre 2021

Quinn è alle prese con i rimorsi di Shauna che vuole confessare tutto al futuro marito, ma lei cerca di farla ragionare. Loro non sanno, però, che Katie le sta ascoltando.

Puntata in onda Mercoledì 3 novembre 2021

Tutto è pronto per il matrimonio tra Shauna e Ridge. E Quinn ha la meglio sui dubbi di Eric e di Carter riguardo a questa cerimonia.

Puntata in onda Giovedì 4 novembre 2021

Brooke arriva alla cerimonia di nozze tra Ridge e Shauna con l'intenzione di impedire quel matrimonio.

Puntata in onda Venerdì 5 novembre 2021

Quinn dice a Brooke, con grande soddisfazione, che la sua storia con Ridge è ormai giunta al capolinea, e lei tenta di fermare la cerimonia.

Puntata in onda Sabato 6 novembre 2021

Shauna confessa la verità a Ridge e gli chiede scusa, dopodiché avverte Quinn che il matrimonio è saltato e la Fuller resta sconvolta. Intanto il Forrester, lasciata la Fulton senza esitazioni, su uno sfondo di petali di rose dichiara il suo amore a Brooke.

Beautiful va in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 13.40.