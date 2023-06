Beautiful Anticipazioni: cosa ne sarà di Hope e Liam dopo Roma? Ecco i nostri pronostici

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni Americane di Beautiful o meglio gli spoiler ci hanno rivelato che Liam vedrà Hope e Thomas baciarsi al Colosseo. Ma cosa succederà dopo? Che ne sarà della coppia dei "Lope"? Si lasceranno e vedremo un altro triangolo amoroso con Steffy? Scopriamo insieme tutto quello che potrebbe capitare.

Il matrimonio tra Hope e Liam sta per arrivare al capolinea... o almeno così pare. Le Anticipazioni Americane ci rivelano che la Logan, in compagnia di Ridge, Steffy, Thomas, Carter e Brooke, è appena atterrata in Italia. E sarà proprio a Roma che si consumerà la tragedia per Liam Spencer, che – come vi abbiamo già raccontato – vedrà sua moglie baciare il Forrester, suo eterno rivale. Ma cosa succederà dopo? Ecco qualche ipotesi su come andranno avanti le puntate della Soap, da noi in onda su Canale5.

Anticipazioni Beautiful: Liam vede Hope e Thomas baciarsi

Le Anticipazioni Americane di Beautiful ci rivelano che il volo di Hope, Thomas, Brooke, Steffy e Carter è appena atterrato in Italia e che negli Stati Uniti, Liam ha appena preso la decisione di volare a Roma per fare una sorpresa alla moglie. Lo Spencer, convinto da Finn – che lo aiuterà insieme a Donna e a Eric a tenere i bambini – sta per arrivare nel nostro paese ma sta anche per assistere a una scena che non avrebbe mai dovuto o meglio voluto vedere. Liam vedrà Hope e Thomas baciarsi al Colosseo.

Beautiful Anticipazioni: Liam si sfoga con Steffy subito dopo aver visto Hope e Thomas baciarsi

Liam volerà a Roma di nascosto ma non per spiare Hope – anche se in parte crediamo che sia davvero questo che vuole fare – ma per farle una sorpresa e per gioire con lei dei suoi successi. Lo Spencer non gioirà però per nulla anzi, dopo poche ore dal suo arrivo, vedrà Hope e Thomas baciarsi. Il ragazzo sarà davvero furioso ma per sua fortuna troverà subito una persona a cui raccontare tutto: Steffy. I due si troveranno ai piedi del Colosseo, poco distanti dal luogo in cui i due stilisti della Hope for the Future staranno passando un momento intimo insieme, e ovviamente le rivelerà tutto. Ma cosa deciderà di fare? Riprenderà l'aereo oppure si presenterà davanti alla moglie con un'espressione facciale che lascerà intendere di aver ormai capito tutto?

Trame Beautiful: Cosa succederà tra Hope e Liam?

Facciamo qualche ipotesi su cosa potrebbe succedere nelle prossime puntate di Beautiful. È certo che il bacio tra Hope e Thomas provocherà delle conseguenze e che Liam non si calmerà tanto facilmente. Lo Spencer era già elettrico ben prima di vedere sua moglie sbaciucchiarsi con il suo nemico e chiaramente non farà finta di nulla. Ma quello che potrebbe succedere è che stavolta Hope non voglia trovare alcun tipo di spiegazione e non voglia manca scusarsi. La ragazza, che secondo noi penserà che il suo consorte sia volato a Roma per controllarla, potrebbe confessare la sua ossessione per Thomas e rivelare persino di essere stata lei a baciarlo e di aver fantasticato su di lui, sessualmente parlando.

Beautiful Trame: Hope sceglie Thomas dopo la delusione di Liam?

Non siamo abituati a vedere Hope in questa nuova veste e certamente non avremmo mai immaginato che prima o poi sarebbe stata lei a tradire Liam. Ma soprattutto non avremmo mai pensato che la ragazza potesse provare un'attrazione per Thomas così fatale. C'è da dire che, lo abbiamo pensato più volte, che Liam non ha reso la vita facile a Hope, mettendola a scegliere tra la sua carriera – a cui la ragazza tiene tantissimo – e lui. Una scelta che la piccola Logan non si è sentita di fare e che l'ha alla fine portata a essere persino infastidita dal comportamento dell'uomo che ha sposato. E se lo ritrovasse a Roma, furioso e senza freni, potrebbe decidere di mettere uno stop al loro matrimonio e a provare una nuova avventura con il suo lead designer. La coppia Hope/Thomas non ci dispiace poi tanto almeno non ora che il figlio di Ridge non ci sembra poi così tanto colpevole.

Beautiful Trame e Anticipazioni: Liam torna da Steffy?

Con Hope furiosa contro Liam e forse persino tra le braccia di Thomas, lo Spencer potrebbe cercare sollievo in Steffy. I due sono ancora molto legati, lo stiamo vedendo proprio ora nelle puntate italiane, e potrebbe davvero succedere che i genitori di Kelly si riuniscano. Ma non magari come Liam vorrebbe. Steffy ci sembra davvero felice insieme a Finn e a parte il momento di sbandamento prima della nascita di Hayes, la giovane non ha mai guardato altri uomini. Ci auguriamo sinceramente che la Forrester si mantenga legata al dottore sexy che ha sposato e che non si lasci convincere a voltargli le spalle. Non ora che tra Brooke e Taylor è ripresa la guerra. Un'altra faida tra Logan e Forrester non ci sembrerebbe poi così tanto divertente.

Beautiful va in onda su Canale 5, dal lunedì alla domenica alle ore 13.45.