Beautiful Anticipazioni: Che ne sarà di Taylor dopo Roma? Ecco tutte le ipotesi sul destino della Hayes

Brooke seguirà Ridge a Roma e tra loro succederà l'inevitabile. Ma cosa ne sarà di Taylor al ritorno dei Forrester da Roma? Ecco tutte le ipotesi e le supposizioni sulle trame delle prossime puntate di Beautiful in onda negli Stati Uniti e presto pure in Italia su Canale5.

Tutto pronto per le puntate italiane di Beautiful. Negli Stati Uniti stanno per essere trasmessi gli episodi della Soap girati a Roma, che vedranno Hope e Thomas presentare la loro nuova collezione nella Capitale. I due saranno accompagnati da Ridge e Brooke – oltre che da Steffy e Carter – che, come abbiamo scoperto, ritroveranno il loro amore. Ma cosa succederà a Taylor? Al ritorno dei Forrester a casa cosa ne sarà di lei?

Anticipazioni Beautiful: Brooke e Ridge ritrovano il loro destino a Roma

Nelle prossime puntate americane di Beautiful vedremo Brooke e Ridge ritrovare il loro destino. La loro sarà una reunion con i fiocchi ed è ormai quasi certo che i due convolino presto a nuove nozze. Un finale non del tutto inaspettato, visto che questa coppia trova sempre il modo di riunirsi nonostante tutto e tutti. La magia della Capitale convincerà il Forrester che la donna della sua vita è e sarà sempre la sua Logan e una passeggiata romantica in uno dei luoghi più iconici della Città Eterna farà tutto il resto.

Trame e Anticipazioni Beautiful: Brooke e Ridge torneranno fidanzati ma Taylor?

Sembra proprio che il destino riunirà Brooke e Ridge e li farà tornare da Roma fidanzati e pronti a sposarsi. Una reunion che farà molto contente sia Donna che Katie, da sempre sostenitrici della coppia Logan/Forrester ma anche RJ. Il ragazzo, sebbene non si sia mai voluto immischiare nelle faccende gossippare della sua famiglia, sarà certamente felice di rivedere i suoi genitori insieme. Chi proprio però non manderà giù e questa volta sarà una furia, sarà Taylor. Secondo le nostre previsioni, la Hayes sarà ferita dall'atteggiamento di Ridge che, prima di partire, ha di nuovo avuto con lei un atteggiamento ambiguo. La dottoressa potrebbe non tenere botta questa volta e perdere completamente il senno. Chissà se se ne andrà un'altra volta o deciderà di prendersi una vedetta spietata contro la sua ex amica Brooke.

Beautiful Anticipazioni: Quale sarà il destino di Taylor?

Taylor reagirà ovviamente molto male a questa novità ma quale sarà il suo destino dopo aver rivisto insieme Brooke e Ridge. Facciamo qualche supposizione:

Taylor potrebbe decidere di lasciare nuovamente Los Angeles e tornare a occuparsi dei malati in giro per il mondo. Il suo spirito da crocerossina potrebbe quindi risvegliarsi per la disperazione di aver perso di nuovo l'uomo della sua vita;

e tornare a occuparsi dei malati in giro per il mondo. Il suo spirito da crocerossina potrebbe quindi risvegliarsi per la disperazione di aver perso di nuovo l'uomo della sua vita; la Hayes potrebbe però decidere di combattere per il suo amore e diventare spietata . Tra lei e Brooke – a parte una piccola parentesi – non c'è mai stata amicizia ma la dottoressa non si è mai vendicata della sua rivale... almeno non in modo subdolo. Possibile che Taylor, portata allo stremo, possa decidere di diventare pericolosa per la Logan? È un'ipotesi che nell'universo di Beautiful non si può escludere;

e . Tra lei e Brooke – a parte una piccola parentesi – non c'è mai stata amicizia ma la dottoressa non si è mai vendicata della sua rivale... almeno non in modo subdolo. Possibile che Taylor, portata allo stremo, possa decidere di È un'ipotesi che nell'universo di Beautiful non si può escludere; Taylor potrebbe gettare definitivamente la spugna con Ridge. Dopo essere stata lasciata sull'altare e poi dimenticata a Roma, la Hayes potrebbe decidere di dimenticare il suo innamorato e magari trovare consolazione in quello che lei ha definito un uomo brillante e affascinante. Stiamo parlando di Deacon Sharpe, che la dottoressa ha elogiato con l'obiettivo di infondergli coraggio con Brooke. E con la Logan fuori gioco, Taylor potrebbe davvero interessarsi al barista.

Beautiful va in onda su Canale 5, dal lunedì alla domenica alle ore 13.45.