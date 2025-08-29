Beautiful Anticipazioni Americane: Will Spencer diventerà padre?

Anticipazioni TV

Nelle prossime puntate americane di Beautiful potremmo assistere a un colpo di scena epocale. Dopo la notte d'amore passata con Luna (senza sapere che fosse lei), Will potrebbe scoprire di essere prossimo a diventare padre. Ma cosa potrebbe succedere negli episodi della Soap, presto in onda su Canale5?

Will Spencer potrebbe essersi messo nei guai e per lui potrebbe rivelarsi molto difficile uscirne. La notte d’amore passata con Luna, senza sapere che fosse lei la sua focosa amante, potrebbe aver pregiudicato il suo futuro e nelle prossime puntate americane di Beautiful il giovane potrebbe scoprire di essere in procinto di diventare padre. Uno scoop vero e proprio, che assicurerebbe a Luna un lasciapassare per uscire allo scoperto e per avere lo Spencer tutto per sé. Ma perché pensiamo che ci sia un simile risvolto? Vi sveliamo l’indizio che ce lo fa credere.

Beautiful Anticipazioni Americane: Will confuso e infelice

Nelle nostre precedenti anticipazioni americane di Beautiful, vi abbiamo rivelato che Will è andato a letto con Luna. Il ragazzo è finito nella rete della Nozawa, che ha finto di essere Electra (indossando la maschera della Forrester) e ha sfruttato la sbronza dello Spencer, da lei tra l’altro provocata. La nipote di Sheila ha più che altro usato a suo vantaggio il fatto che nessuno, a parte le sue nonne, sia al corrente che lei è ancora viva ed è stata quindi sin dall’inizio convinta che Will Spencer sarebbe caduto ai suoi piedi, con un po’ di aiuto da parte dell’alcol. E così è successo. Le conseguenze di questa notte d’amore saranno sicuramente terribili e non solo per Electra.

Beautiful: Will incastrato da Luna!

Will ha capito che Electra non è la ragazza con cui ha passato la notte e si sente molto a disagio e in colpa. Il ragazzo ha raccontato ogni cosa a sua madre per sfogarsi e spera di capire chi sia la persona con cui è andato a letto. E le cose si complicano perché la Forrester ha deciso di concedersi a lui dopo averlo fatto aspettare per mesi. Will ha ricevuto persino un messaggio dalla sua misteriosa amante e ha intuito di essersi messo nei pasticci. Non sa però di essere stato proprio incastrato. E qui, dopo i dovuti chiarimenti, arriviamo al punto centrale di questo articolo e vi sveliamo perché pensiamo che Will diventi padre.

Luna ha rivelato a nonna Sheila di aver imbrogliato lo Spencer e ha aggiunto questa frase: “questa notte cambia tutto”. È facile quindi pensare che la giovane speri di essere rimasta incinta e che, con questa gravidanza, possa uscire dal cilindro come un coniglio e dire “sono viva e aspetto un figlio da te, per cui non posso finire in prigione!”. La Nozawa ne sarebbe capace e non ci aspettiamo che Will l’abbandoni.

Will padre… doppio? Ecco cosa succederà nelle puntate americane di Beautiful

Will non si è accorto di aver fatto l’amore con una donna che non era Electra e questo perché Luna è riuscita a ubriacarlo e giocargli un tiro mancino che, ve lo riveliamo, ha indignato i fan americani della Soap, che si sono scatenati sui social e hanno criticato la scelta della produzione di mandare in onda queste trame. Probabilmente avrà anche su di noi lo stesso effetto quando lo vedremo su Canale5. E temiamo che quello che vedremo sarà doppiamente preoccupante. La gravidanza di Luna sarà il suo lasciapassare per tornare in auge e ripresentarsi al cospetto di tutti e ovviamente quanto successo farà scappare a gambe levate Electra, ferita da quello che è successo ma soprattutto dal silenzio di Will, che non le rivelerà subito la verità.

È vero che il ragazzo vorrà prima di tutto scoprire cosa sia davvero successo ed è anche vero che il giovane ha rivelato di aver avuto un incontro amoroso la notte della festa ma non è andato a fondo nel dettaglio con la sua innamorata. Questa sarà sicuramente un problema così come le conseguenze di questa notte di bagordi. E noi aggiungiamo pure un’altra opzione, anzi un altro dramma. E se anche Electra rimanesse incinta? Will sarebbe papà bis e per il giovane tutto sarebbe ancor più complicato. Insomma nelle prossime puntate americane di Beautiful ne vedremo proprio delle belle.

Beautiful va in onda nel daytime di Canale 5, dal lunedì alla domenica.