TGCom24
Home | TV | Anticipazioni | Beautiful | Beautiful Anticipazioni Americane: Un nuovo triangolo amoroso tormenterà Hope? Ecco cosa sta succedendo
Schede di riferimento
Beautiful
Beautiful
Anticipazioni TV

Beautiful Anticipazioni Americane: Un nuovo triangolo amoroso tormenterà Hope? Ecco cosa sta succedendo

Silvia Farris
13

Nelle prossime puntate americane di Beautiful, Hope potrebbe ritrovarsi davanti a una nuova rivale in amore... e stavolta non è Steffy. Ecco cosa succederà negli episodi della Soap, presto in onda su Canale5.

Beautiful Anticipazioni Americane: Un nuovo triangolo amoroso tormenterà Hope? Ecco cosa sta succedendo

La vita amorosa di Hope non trova pace e nelle puntate americane di Beautiful ha cominciato a serpeggiare un nuovo triangolo amoroso per la figlia di Brooke, in cui – stavolta – non c’entrerà Steffy. La giovane Logan si troverà non solo a gestire la sua ormai complicata relazione con Carter ma si troverà anche a doversela vedere con una vecchia rivale di nome Ivy Forrester. Tutto questo perché Liam ha capito di essere ancora innamorato di lei e, ora certo di non essere malato di cancro e quindi non in punto di morte, ha deciso di tornare alla carica. Ma vediamo nel dettaglio cosa sta succedendo e cosa succederà negli episodi della Soap, presto in onda anche su Canale5.

Liam è tornato alla carica con Hope nelle puntate americane di Beautiful

Le difficoltà amorose di Hope sembrano essere di nuovo tornate all’orizzonte. Sembra proprio che la ragazza non possa fare a meno di vivere dei drammi sentimentali nella sua vita, un po’ come sua madre, ma mai si sarebbe immaginata di ritrovarsi a questo punto. Liam è tornato alla carica con lei e le ha rivelato di essere non solo ancora innamorato ma di voler riavere la loro famiglia. Lo Spencer le ha chiesto un’opportunità per ricominciare e, nel domandarglielo, le ha scoccato un bacio sulle labbra. Hope è rimasta completamente sconvolta e per lei è solo l’inizio.

Beautiful: Hope in crisi dopo la dichiarazione di Liam

Hope è rimasta spiazzata dalla dichiarazione di Liam e in cuor suo ha già capito che quello che è successo non l’ha lasciata indifferente. La ragazza prova ancora dei forti sentimenti per il suo ex e non può negarlo soprattutto non a se stessa. C’è però un problema ovvero il suo fidanzamento con Carter. La Logan ha detto sì al matrimonio con il Walton e giustamente lui, ora che Liam sta bene e non è in pericolo di vita, vuole pensare ai preparativi. L’avvocato freme per diventare il marito di Hope ed è infastidito dal fatto che la sua futura sposa stia passando troppo tempo con il suo ex. E fa bene a pensarlo, visto quello che è successo. Ma Hope dovrà vedersela anche con un altro personaggio: Ivy Forrester.

Beautiful Anticipazioni Americane: Ivy rivela a Liam di amarlo ancora

La malattia di Liam ha risvegliato i sentimenti di molte persone, in primis di Bill, che si è pentito per i suoi errori con suo figlio. Ma ha anche, come abbiamo detto, fatto capire a Hope quanto sia ancora legata al suo ex marito. Stessa cosa che è successa a Ivy Forrester. La cugina di Steffy ha sempre avuto un debole per lo Spencer ma presa dalle faccende di famiglia non si è fatta avanti… sino a ora. Ivy ha deciso di presentarsi dal padre di Kelly e Beth per rivelargli il suo amore e lo ha fatto, purtroppo per lei, troppo tardi, ovvero dopo che Liam ha capito di amare Hope e solo lei. Il giovane è stato quindi costretto a gelare la bella stilista di gioielli che però non mollerà la presa, ne siamo certi.

Sappiamo quanto Ivy sia determinata quando vuole qualcosa, lo abbiamo già visto nelle passate stagione di Beautiful, e siamo abbastanza certi che farà di tutto – anche stavolta – per centrare il suo obiettivo. Questo la porterà a diventare di nuovo una rivale per Hope, che non gradirà – è sicuro – la sua intromissione. Le due donne si troveranno a volere lo stesso uomo e a darsi battaglia come in passato? È molto probabile e si prevedono trame di fuoco nei prossimi episodi della Soap.

Beautiful va in onda nel daytime di Canale 5, dal lunedì alla domenica.

Palinsesto di tutti i film in programmazione attualmente nei cinema, con informazioni, orari e sale.
Inizia la ricerca
Trova i migliori Film e Serie TV disponibili sulle principali piattaforme di streaming legale.
Inizia la ricerca
I Programmi in tv ora in diretta, la guida completa di tutti i canali televisi del palinsesto.
Guida TV
Seguici su Google News
Piattaforme Streaming
Netflix
Amazon Prime Video
Disney+
NOW
Infinity+
CHILI
TIMVision
Apple Itunes
Google Play
RaiPlay
Rakuten TV
Paramount+
Schede di riferimento
Beautiful
Beautiful
Silvia Farris
  • Redazione nella sezione TV di Comingsoon.it
  • Esperta in Comunicazione Storica e multimedialità
Suggerisci una correzione per l'articolo
Ultime News
Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole Anticipazioni: Puntate di oggi 1° settembre 2025
anticipazioni TV Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole Anticipazioni: Puntate di oggi 1° settembre 2025
Grande Fratello, Beatrice Luzzi: "Il ruolo da opinionista ha scatenato tanta invidia. Molti li ho trovati penosi
news VIP Grande Fratello, Beatrice Luzzi: "Il ruolo da opinionista ha scatenato tanta invidia. Molti li ho trovati penosi
Temptation Island, una coppia del programma si è detta addio dopo aver perso il loro bebè
news VIP Temptation Island, una coppia del programma si è detta addio dopo aver perso il loro bebè
Beautiful Anticipazioni Puntata del 2 settembre 2025: Finn eroe di Steffy ma per Li c'è ancora tanta da fare
anticipazioni TV Beautiful Anticipazioni Puntata del 2 settembre 2025: Finn eroe di Steffy ma per Li c'è ancora tanta da fare
Uomini e Donne, storia altalenante tra Gianmarco e Cristina: le segnalazioni confondono
news VIP Uomini e Donne, storia altalenante tra Gianmarco e Cristina: le segnalazioni confondono
Venezia 82, pagelle ai Look del quinto Red Carpet: ecco i promossi e i bocciati
news VIP Venezia 82, pagelle ai Look del quinto Red Carpet: ecco i promossi e i bocciati
Uomini e Donne, Mario Cusitore fuori dal cast del trono over: le fan insorgono
news VIP Uomini e Donne, Mario Cusitore fuori dal cast del trono over: le fan insorgono
Beautiful, Forbidden Fruit, If you Love, La forza di una donna e La Promessa Anticipazioni: Puntate di oggi 1° settembre 2025
anticipazioni TV Beautiful, Forbidden Fruit, If you Love, La forza di una donna e La Promessa Anticipazioni: Puntate di oggi 1° settembre 2025
Scopri tutti i Gossip TV
Scopri tutte le Anticipazioni TV
Scopri tutte le News TV
I Programmi del Momento
Beautiful
Uomini e Donne
Un Posto al Sole
Grande Fratello
La Promessa
Temptation Island
Amici
L'Isola dei Famosi
La forza di una donna
Il Paradiso delle Signore
Tutti i Programmi TV
Stasera in TV
Guida TV