Beautiful Anticipazioni Americane: Un nuovo triangolo amoroso tormenterà Hope? Ecco cosa sta succedendo

Nelle prossime puntate americane di Beautiful, Hope potrebbe ritrovarsi davanti a una nuova rivale in amore... e stavolta non è Steffy. Ecco cosa succederà negli episodi della Soap, presto in onda su Canale5.

La vita amorosa di Hope non trova pace e nelle puntate americane di Beautiful ha cominciato a serpeggiare un nuovo triangolo amoroso per la figlia di Brooke, in cui – stavolta – non c’entrerà Steffy. La giovane Logan si troverà non solo a gestire la sua ormai complicata relazione con Carter ma si troverà anche a doversela vedere con una vecchia rivale di nome Ivy Forrester. Tutto questo perché Liam ha capito di essere ancora innamorato di lei e, ora certo di non essere malato di cancro e quindi non in punto di morte, ha deciso di tornare alla carica. Ma vediamo nel dettaglio cosa sta succedendo e cosa succederà negli episodi della Soap, presto in onda anche su Canale5.

Liam è tornato alla carica con Hope nelle puntate americane di Beautiful

Le difficoltà amorose di Hope sembrano essere di nuovo tornate all’orizzonte. Sembra proprio che la ragazza non possa fare a meno di vivere dei drammi sentimentali nella sua vita, un po’ come sua madre, ma mai si sarebbe immaginata di ritrovarsi a questo punto. Liam è tornato alla carica con lei e le ha rivelato di essere non solo ancora innamorato ma di voler riavere la loro famiglia. Lo Spencer le ha chiesto un’opportunità per ricominciare e, nel domandarglielo, le ha scoccato un bacio sulle labbra. Hope è rimasta completamente sconvolta e per lei è solo l’inizio.

Beautiful: Hope in crisi dopo la dichiarazione di Liam

Hope è rimasta spiazzata dalla dichiarazione di Liam e in cuor suo ha già capito che quello che è successo non l’ha lasciata indifferente. La ragazza prova ancora dei forti sentimenti per il suo ex e non può negarlo soprattutto non a se stessa. C’è però un problema ovvero il suo fidanzamento con Carter. La Logan ha detto sì al matrimonio con il Walton e giustamente lui, ora che Liam sta bene e non è in pericolo di vita, vuole pensare ai preparativi. L’avvocato freme per diventare il marito di Hope ed è infastidito dal fatto che la sua futura sposa stia passando troppo tempo con il suo ex. E fa bene a pensarlo, visto quello che è successo. Ma Hope dovrà vedersela anche con un altro personaggio: Ivy Forrester.

Beautiful Anticipazioni Americane: Ivy rivela a Liam di amarlo ancora

La malattia di Liam ha risvegliato i sentimenti di molte persone, in primis di Bill, che si è pentito per i suoi errori con suo figlio. Ma ha anche, come abbiamo detto, fatto capire a Hope quanto sia ancora legata al suo ex marito. Stessa cosa che è successa a Ivy Forrester. La cugina di Steffy ha sempre avuto un debole per lo Spencer ma presa dalle faccende di famiglia non si è fatta avanti… sino a ora. Ivy ha deciso di presentarsi dal padre di Kelly e Beth per rivelargli il suo amore e lo ha fatto, purtroppo per lei, troppo tardi, ovvero dopo che Liam ha capito di amare Hope e solo lei. Il giovane è stato quindi costretto a gelare la bella stilista di gioielli che però non mollerà la presa, ne siamo certi.

Sappiamo quanto Ivy sia determinata quando vuole qualcosa, lo abbiamo già visto nelle passate stagione di Beautiful, e siamo abbastanza certi che farà di tutto – anche stavolta – per centrare il suo obiettivo. Questo la porterà a diventare di nuovo una rivale per Hope, che non gradirà – è sicuro – la sua intromissione. Le due donne si troveranno a volere lo stesso uomo e a darsi battaglia come in passato? È molto probabile e si prevedono trame di fuoco nei prossimi episodi della Soap.

Beautiful va in onda nel daytime di Canale 5, dal lunedì alla domenica.