Beautiful Anticipazioni Americane: Thomas torna a Los Angeles ma ha una brutta sorpresa per Hope!

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni Americane di Beautiful ci rivelano che Thomas è tornato a casa ma accanto a sé ha una nuova fidanzata, Paris! Scopriamo insieme cosa sta succedendo nelle puntate della Soap, presto in onda su Canale5.

Thomas è tornato a Los Angeles ma ha una brutta sorpresa per Hope. Le Anticipazioni Americane di Beautiful ci rivelano che il Forrester ha fatto ritorno a casa, pronto a riprendere in mano la sua vita nella sua casa e nella città in cui è nato. La Logan è stata per un momento molto felice di vederlo ma presto questa grandiosa novità si è trasformata in un incubo. Il designer non è rientrato da solo da Parigi ma al suo fianco c’è una nuova compagna, pronta a diventare sua moglie. Scopriamo insieme cosa sta succedendo nelle puntate della Soap ora in onda sulla CBS e presto in arrivo su Canale5.

Beautiful Anticipazioni Americane: Hope riabbraccia Douglas ma…

La vita di Hope ha subito una nuova scossa e stavolta non è colpa di Finn, di cui la Logan ha confessato di essere attratta. La ragazza ha potuto riabbracciare Douglas, tornato a Los Angeles insieme a Thomas ma la felicità di poter riavere accanto a sé suo figlio, si è presto trasformata in stupore e agitazione. Sì perché i due Forrester sono arrivati in città con un altro e nuovo membro della famiglia: Paris! Il designer e la sorella di Zoe hanno intensificato il loro rapporto a Parigi e si sono ritrovati a passare sempre più tempo insieme. Compreso di provare dei forti sentimenti l’uno per l’altra, i due innamorati hanno deciso di fare sul serio e sul dito anulare sinistro della Buckingham spicca un anello di fidanzamento.

Beautiful Anticipazioni: Ecco il Video Riassunto delle puntate americane della Soap

Guarda qui sotto il video riassunto delle puntate americane di Beautiful e scopri cosa sta succedendo a Hope e Thomas. Poi continua a leggere le Anticipazioni Complete degli episodi della Soap, presto in arrivo su Canale5.

Anticipazioni Americane Beautiful: Thomas e Paris ufficialmente fidanzati

Avevamo idea che Thomas, al suo ritorno, avrebbe sconvolto Hope con qualcun altro al suo fianco ma immaginavamo potesse essere Ivy, ricomparsa a Los Angeles per un breve periodo. Non pensavamo proprio che la nuova compagna del Forrester potesse essere Paris. A onor del vero il tutto ha senso. I due ragazzi, prima della partenza della giovane per Parigi, hanno sempre avuto un ottimo rapporto e provato attrazione l’uno per l’altra. La relazione tra la Buckingham e Zende ha però reso le cose impossibili per loro ma ora che entrambi si sono ritrovati liberi, ecco tornare la passione.

Thomas ha ritrovato Paris a Parigi e tra loro è scoppiata l’intesa, tanto da portare il Forrester – evidentemente desideroso di andare all’altare e di formare una famiglia – a chiedere alla giovane di diventare sua moglie. Le Anticipazioni Americane di Beautiful ci hanno rivelano che la reazione di Hope è stata ovviamente quella di una donna sconvolta e stupita dal repentino cambiamento di rotta dell’uomo che le aveva dichiarato amore eterno e la cosa non le ha di certo fatto piacere. Ma anche lei non è del tutto esente da colpe e da cambiamenti, visto che ora prova dei sentimenti per Finn, marito di Steffy, su cui ha fatto pure sogni erotici.

Trame e Anticipazioni Americane Beautiful: Hope cercherà di riconquistare Thomas?

Siamo molto curiosi di sapere come evolverà questa situazione se Thomas sposerà davvero Paris o alla fine tornerà da Hope, per cui ha sempre provato amore. Salvo cambiamenti radicali del Forrester - che non ci sentiamo di escludere totalmente - abbiamo paura che con la Logan in giro, il designer tornerà a legarsi alla biondina e potrebbe persino mollare sull’altare Paris, come ha fatto con sua sorella Zoe. Temiamo dunque che il fidanzamento con la Buckingham sia solo una ripicca per essere stato rifiutato dalla donna che veramente ama e che il tutto possa sfociare in nuovi e sempre più pericolosi episodi di pazzia.

Le Trame di Beautiful potrebbero però stupirci e lasciarci con la bocca aperta dalla sorpresa. Sì perché, magari, Thomas ha davvero capito di dover lasciar perdere Hope e potrebbe persino scoprire che lei – in sua assenza – si è invaghita di suo cognato Finn. E se questo succedesse non escludiamo che il giovane cercherà di aiutare sua sorella, restituendole il favore di proteggerla dalle sofferenze e persino dandole manforte nella nuova avventura che l’attende con Brooke come co-direttrice della Forrester Creations.

Beautiful va in onda su Canale 5, dal lunedì al sabato alle 13.50 mentre la domenica alle ore 14.15 circa.