Beautiful Anticipazioni Americane: Thomas ha vinto. Hope lo ama!

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni Americane di Beautiful ci rivelano che Hope ha confessato a Thomas di amarlo davanti a Liam. La loro storia d'amore decollerà oppure qualcuno, tipo Brooke, farà in modo di fermarli? Scopriamo insieme cosa succederà nella Soap e cosa vedremo presto su Canale5.

Le Anticipazioni Americane di Beautiful ci rivelano che i sogni di Thomas si sono appena realizzati. Hope ha rivelato al bel Forrester di essere innamorata di lui e di voler continuare la loro storia d’amore. La ragazza ha persino confessato i suoi sentimenti, davanti a Liam, tornato alla carica con lei. Ma cosa succederà ora? La storia d’amore tra Hope e Thomas prenderà una piega romantica inaspettata?

Anticipazioni Americane Beautiful: Hope non crede più all’amore di Liam

Nelle puntate di Beautiful andate in onda negli Stati Uniti, alla fine della settimana scorsa, Liam e Hope si sono trovati di nuovo faccia a faccia. Lo Spencer, che sembra essere diventato lo stalker di Steffy, è tornato alla carica pure con la Logan e si è presentato a casa sua, per convincerla a non continuare la sua storia d’amore con Thomas. Non è molto chiaro a che gioco stia giocando Liam ma è certo che la figlia di Brooke non creda più ad alcuna parola del suo ex marito. La biondina è sicura che Liam le voglia bene ma anche che non la ami, e non l’abbia mai amata veramente o almeno in modo esclusivo. Sappiamo bene quanto Liam abbia fatto la spola tra le sue due mogli ed entrambe, dopo diverso tempo a fare tira e molla, si sono stancate e hanno trovato l’amore in altre persone. Liam si è così ritrovato solo e sconsolato ma soprattutto preoccupato per le due donne della sua vita.

Beautiful Anticipazioni Americane: Hope rivela a Thomas di amarlo

Liam è preoccupato sia per Steffy che per Hope ma la sua ansia potrebbe essere esagerata. Sappiamo che lo Spencer vuole proteggere la Forrester da Sheila ma anche che il suo rapporto con la figlia di Ridge sta diventando preoccupante e ossessivo. Liam è però ripartito alla carica pure con Hope e questo gioco assurdo, si sta trasformando in un vero e proprio stalker per entrambe le sue donne. Ma né Steffy né Hope ci stanno più. Quest’ultima ha deciso di mettere in chiaro diverse cose nella sua vita e tra queste ci sono stati i sentimenti per Thomas, finalmente usciti allo scoperto.

Nelle puntate di Beautiful andate in onda gli scorsi giorni in America, Hope ha confessato di non credere più all’amore per Liam, di non provare altro che affetto per lui e di essersi invece innamorata di Thomas, che l’ha sempre considerata l’unica donna della sua vita e le ha dimostrato, a volte sbagliando clamorosamente, di voler solo lei nella sua vita. Insomma Thomas ha vinto su tutti i fronti, sbaragliando ogni concorrenza.

Trame e Anticipazioni Beautiful: Brooke organizzerà un piano per fermare Hope e Thomas?

La relazione tra Hope e Thomas diventerà qualcosa di serio. La Logan ha rivelato i suoi sentimenti al Forrester e quello che era solo sesso, si sta trasformando in amore. La cosa ovviamente non farà piacere a Brooke. La bionda ha già messo in chiaro al suo figliastro di non vedere di buon occhio la sua storia con la figlia ed è probabile che cercherà un modo per fermare entrambi i ragazzi. Si vocifera, sul web, che la moglie di Ridge escogiterà un piano per far allontanare i piccioncini ma non sono ancora note le modalità e se davvero questo succederà. Siamo però sicuri che le cose non andranno lisce per Hope e il suo sexy nuovo fidanzato.

Beautiful va in onda su Canale 5, dal lunedì al sabato alle ore 13.45.