Beautiful Anticipazioni Americane: Thomas chiede perdono ma Steffy sarà pronta a concederglielo?

Le Anticipazioni Americane di Beautiful ci rivelano che Thomas chiederà a Steffy una seconda opportunità. La Forrester riuscirà a credere che suo fratello sia davvero cambiato? Scopriamo insieme cosa succederà nelle puntate della Soap, che vedremo molto presto in onda su Canale5.

Le Anticipazioni Americane di Beautiful ci rivelano che Thomas tornerà alla carica con Steffy. Il ragazzo busserà alla porta della sorella, per chiederle di concedergli un'altra opportunità, per dimostrarle di essere davvero deciso a cambiare. La bella Forrester, sebbene colpita dalle parole del fratello, riuscirà a fidarsi di lui ma soprattutto il giovane designer stavolta sarà sincero?

Anticipazioni Americane Beautiful: Tra Thomas e Steffy continuerà la guerra?

Le Anticipazioni Americane di Beautiful ci hanno già rivelato – e ve ne abbiamo parlato in alcuni nostri recenti articoli – che Thomas e Steffy saranno in guerra. Tra i fratelli Forrester si scatenerà una faida a causa della scelta di Douglas e della volontà di Steffy di mantenere la promessa fatta a Hope. La ragazza vorrà a tutti costi rendere il nipote sereno e proteggerlo anche da suo fratello, che si è dimostrato una persona pericolosa e instabile. Per questo quando Thomas si presenterà a casa sua, ve lo abbiamo già anticipato, senza alcun invito e pretenderà di passare del tempo con suo figlio, Steffy lo rimanderà a casa, dicendogli di non permettersi mai più di pensare di poter fare quello che vuole, solo perché sono parenti.

Beautiful Anticipazioni Americane: Thomas torna alla carica con Steffy e le chiede di nuovo perdono

La decisione di Steffy di cacciare Thomas da casa sua e la guerra fratricida che si è creata tra loro, renderanno Taylor molto triste e tesa. La Hayes deciderà di richiamare suo figlio a casa della sorella e di permettere che i due parlino ancora. Il designer busserà alla porta della sorella e le chiederà immediatamente perdono. Thomas dirà di essere consapevole di aver messo la sua famiglia in una situazione molto difficile e di dover cambiare per essere una persona migliore e per essere soprattutto un padre migliore, degno dell'intelligente Douglas. Steffy rimarrà senza parole e le uscirà qualche lacrima. La giovane rivelerà di non voler perdere un altro componente della sua famiglia e farà capire al suo ospite di volerlo mettere alla prova.

Trame e Anticipazioni Beautiful: Steffy perdonerà Thomas?

Steffy dirà a Thomas di non voler perdere pure lui, non dopo aver dovuto dire addio alla sua adorata gemella. La ragazza gli dirà che per riguadagnarsi la sua fiducia dovrà lavorare molto su di sé e che questa loro conversazione non cambierà il suo modo di vedere le cose che riguardano Douglas. Steffy sarà molto chiara con il ragazzo e Taylor interverrà dicendo che suo figlio non dovrà fermarsi alle parole ma dovrà dimostrare con i fatti, di voler cambiare e di essere un uomo migliore. Ma c'è da chiedersi se Thomas sarà davvero sincero con la sua famiglia oppure le sue intenzioni saranno delle altre? Vorrà solo convincere la sorellina a lasciargli passare più tempo con Douglas, solo per vanità e orgoglio o avrà capito di dover dare una svolta alla situazione e stavolta definitivamente? Con Thomas Forrester non ci sono mai certezze.

Beautiful va in onda su Canale 5, dal lunedì al sabato alle ore 13.45.