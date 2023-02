Beautiful Anticipazioni Americane: Taylor tenta il suicidio? Brooke corre a salvarla

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni Americane di Beautiful ci rivelano che Brooke troverà Taylor stordita sul suo letto, dopo aver preso una grande quantità di pillole. La Logan riuscirà a salvarla? Scopriamo insieme cosa sta succedendo negli Stati Uniti e cosa vedremo nelle puntate della Soap, molto presto in onda su Canale5.

Momenti di panico per Brooke. Le Anticipazioni Americane di Beautiful ci rivelano che la Logan arriverà a casa di Taylor per parlare con lei e per impedirle di correre alla polizia, per costituirsi. Al suo arrivo noterà qualcosa di molto strano. Vedrà infatti una boccetta di pillole accanto a una lettera che sembrerà essere d'addio e poi si renderà conto che Taylor è sdraiata sul letto, in posizione fetale e completamente abbandonata. Brooke penserà che la sua amica abbia tentato il suicidio e cercherà di salvarla. Ma attenzione a quello che succederà poco dopo.

Anticipazioni Americane Beautiful: Brooke promette a Steffy di aiutare Taylor

Steffy, in ansia per sua madre, ha chiesto aiuto a Brooke. Come vi abbiamo rivelato in un precedente articolo la Forrester troverà nella Logan un valido supporto per sostenere sua madre, visibilmente in crisi a causa di Sheila. La biondissima di Beautiful prenderà a cuore questa situazione e prometterà alla Forrester di raggiungere Taylor per parlarle e per assicurarsi che non faccia sciocchezze. E così davvero farà ma al suo arrivo a casa della Hayes, troverà qualcosa che non le piacerà per nulla. Oltre a notare che la porta di casa della dottoressa non è chiusa a chiave, vedrà un contenitore di pillole accanto a una lettera, che sembrerà d'addio.

Beautiful Anticipazioni Americane: Brooke pensa che Taylor abbia tentato il suicidio

Brooke leggerà la lettera scritta da Taylor, nella quale la Hayes avrà annotato le sue “ultime volontà” di costituirsi e di aiutare sua figlia Steffy. La Logan interpreterà queste parole come una lettera d'addio e si convincerà – complice il pacchetto di pillole poste accanto – che la sua amica abbia tentato il suicidio. E la cosa prenderà una piega ancora più drammatica quando Brooke entrerà nella camera da letto di Taylor e la vedrà accasciata sul materasso. La bionda andrà nel panico e comincerà a urlare nel tentativo di svegliarla. Poi, disperata, prenderà un bicchiere d'acqua e lo verserà sulla testa della Hayes, che riprenderà coscienza. Ma quello che le dirà, sarà davvero tragicomico.

Trame e Anticipazioni Americane di Beautiful: Brooke chiede a Taylor di trasferirsi a casa sua

Taylor si sveglierà di soprassalto e chiederà a Brooke cosa stia combinando. La Logan le dirà di aver creduto che lei abbia tentato il suicidio e la dottoressa le confesserà di avere semplicemente preso delle pillole per agevolare il sonno e di aver messo nero su bianco i suoi pensieri, come esercizio psicologico per calmarsi. Insomma Taylor non avrà assolutamente pensato di togliersi la vita; avrà solo voluto dormire serenamente. La bionda potrà tirare un sospiro di sollievo e le dirà di essersi davvero molto preoccupata. Le confesserà inoltre di essere arrivata da lei per aiutarla in questo difficile momento e le proporrà di non rimanere da sola e di trasferirsi da lei, per affrontare insieme tutto quello che sta succedendo alle loro famiglie.

Beautiful va in onda su Canale 5, dal lunedì al sabato alle ore 13.45.