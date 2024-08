Beautiful Anticipazioni Americane: Steffy si licenzia dalla Forrester Creations e dichiara guerra a Ridge?

Anticipazioni TV

Nei prossimi episodi americani di Beautiful potremmo assistere a un colpo di scena inatteso. Galvanizzata dal ritorno di sua madre Taylor e stanca di una lotta che sta diventano impari, Steffy potrebbe decidere di lasciare l'azienda di famiglia e di crearne una che porta il suo nome e quello della Hayes. Ma succederà davvero?

Il ritorno di Taylor a Los Angeles ha dato di nuovo fuoco alle polveri nella guerra tra Logan e Forrester ma stavolta la Hayes potrebbe essere determinante per il futuro di Steffy e per una scelta che la rampolla di Ridge rimanda da tempo. Nelle prossime puntate americane di Beautiful potremmo assistere a un colpo di scena inaspettato, che potrebbe vedere la Forrester dare le proprie dimissioni e mettersi in proprio! Scopriamo insieme cosa potrebbe succedere negli episodi della Soap da noi trasmessa su Canale5.

Beautiful Anticipazioni Americane: Taylor è tornata!

Una nuova Taylor ha fatto capolino nelle trame americane di Beautiful. La dottoressa è tornata a casa con un nuovo volto, quello dell’attrice Rebecca Budig, già nota nel panorama delle Soap Opera americane. Le trame ci hanno fatto subito capire che la psichiatra non solo è tornata per restare ma anche per dare una mano a Steffy, ora più che mai in minoranza nella sua stessa azienda. Con il ritorno in auge di Brooke e la sua ascesa con la collezione di lingerie, la Logan ha ripreso un posto importante alla Forrester Creations e Ridge è determinato addirittura a lasciarle il suo posto di Co-Ceo e a farla collaborare con sua figlia. Steffy però non è disposta a collaborare con la matrigna e si sente sempre meno presa in considerazione. Con Hope poi chiaramente sul piede di guerra e galvanizzata dal successo della madre, la situazione sta diventando per lei insostenibile.

Anticipazioni Americane Beautiful: Steffy stanca di essere messa da parte

Steffy è nel baratro e per lei tutto si è complicato. La ragazza non ha sopportato il ritorno di Brooke come icona della Forrester Creations e di certo non la vorrà come suo Co-Ceo. La ragazza spera che suo padre capisca la situazione in cui lui la sta mettendo e che comprenda che lei non potrà mai collaborare con la donna che ha rovinato la sua famiglia. Ridge pare e parrà sordo alle proteste della figlia e tenterà di convincerla a lasciarsi il passato alle spalle, senza però rendersi conto che effettivamente le Logan stanno conquistando sempre più terreno sia nella vita personale del Forrester che nell’azienda.

Steffy sta cercando di mantenere la calma e di non lasciarsi prendere dal suo astio personale verso Hope e verso Brooke e ha persino accettato che la collezione intima della Logan senior venisse rilanciata. Tutto questo con l’idea di sostenere l’azienda di famiglia e di recuperare le perdite causate dell’insuccesso della Hope for the Future. Ma nonostante i suoi sforzi, Hope continua ad accusarla di pensare solo alla guerra Forrester vs Logan, senza rendersi conto che pure lei, con il suo atteggiamento poco obiettivo sulla sua collezione, sta facendo il suo e sta peggiorando le cose.

Trame e Anticipazioni Americane Beautiful: Taylor pronta a sostenere la figlia con un nuovo progetto

La faida tra Steffy e le Logan peggiorerà di giorno in giorno e potrebbe degenerare se davvero Hope riuscirà a sedurre Finn o comunque a strappargli un bacio, di cui la sua sorellastra verrà a conoscenza. E se la ragazza sconfinerà così tanto e Brooke continuerà a ottenere sempre più spazio in azienda, la figlia di Ridge potrebbe pensare di dire basta e di licenziarsi dalla Forrester Creations. Qui entrerebbe in gioco Taylor, decisa a proteggerla ma soprattutto pronta a darle il supporto che per qualche tempo non è riuscita a darle. Le due donne potrebbero pensare di mettersi in proprio e di creare un’azienda di moda rivale, alla Spectra maniera. E a dar loro una mano potrebbe esserci Bill, pronto ad aiutare la sua ex nuora preferita e a dare una lezione al “sarto” come lui chiama Ridge.

Steffy non solo dimostrerebbe a Hope di saper fare il suo lavoro e di non aver lavorato alla Forrester solo perché l’azienda porta il suo nome ma riuscirebbe anche a far capire alla ragazza quanto la casa di moda avesse bisogno di lei e della sua leadership. Per quanto riguarda Taylor non facciamo fatica a pensare che questo gesto le farebbe prendere una bella rivincita su Brooke e sul suo ex marito, che le ha sempre preferito la bionda. Ma attenzione a un elemento della famiglia, da non dimenticare. Stiamo ovviamente parlando di Thomas, che potrebbe protendere per entrambe le parti contendenti. Pensiamo però che se lo stilista si trovasse a scegliere, complice pure Paris, deciderebbe di stare dalla parte di sua madre e di sua sorella, per dare una bella lezione alla matrigna e alla sua sorellastra, che per anni lo hanno sottovalutato e allontanato.

Beautiful va in onda su Canale 5, dal lunedì al sabato alle 13.50 mentre la domenica alle ore 14.00 circa.