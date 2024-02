Beautiful Anticipazioni Americane: Steffy e Brooke alleate... ma cosa sta succedendo?

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni Americane di Beautiful ci rivelano che, per la prima volta, Steffy e Brooke sono d'accordo su un dettaglio importante della loro famiglia. Le due non vogliono che Thomas sposi Hope. Scopriamo nel dettaglio cosa sta succedendo nelle puntate americane della nostra Soap in onda su Canale5

Nella Soap Beautiful può succedere di tutto anche che due donne, sempre rivali e sempre in disaccordo, si trovino dalla stessa parte e persino alleate. Le Anticipazioni Americane ci rivelano che Brooke e Steffy la penseranno allo stesso modo su Thomas e Hope e potrebbe succedere che uniscano le forze per fermare il rapporto o il matrimonio tra i due. Un’alleanza che ci lascia completamente senza parole, visto che è totalmente inaspettata ma soprattutto metterle entrambe contro Ridge, che invece sembra sostenere la nuova coppia, contento di poter avere la piccola Logan come sua nuora.

Beautiful Anticipazioni Americane: Brooke vs Ridge

Le Anticipazioni Americane di Beautiful ci hanno già rivelato e, lo abbiamo fatto anche noi in un nostro precedente articolo, che Brooke e Ridge saranno in guerra a causa di Thomas. I due non si troveranno per nulla d’accordo sul rapporto dei due ragazzi e mentre la Logan spererà che sua figlia rinsavisca e chiuda con il giovane Forrester, lo stilista continuerà a sostenere i due, convinto che suo figlio sia cambiato e che stia inseguendo soltanto la sua felicità. Marito e moglie si troveranno presto l’uno contro l’altro ma Brooke potrà contare su un alleato inaspettato.

Anticipazioni Americane Beautiful: Steffy non vuole che Thomas sposi Hope

Steffy crede che suo fratello abbia fatto passi da gigante e che sia cambiato davvero ma ha paura che il ragazzo possa avere una ricaduta a causa di Hope. La Forrester è infatti convinta che la sua sorellastra non sia innamorata sinceramente del suo fratellone e teme che possa spezzargli il cuore di nuovo, facendolo ricadere nel baratro. Per questo motivo ha rivelato al padre di non poter sostenere l’amore della nuova coppia e le Anticipazioni Americane di Beautiful ci rivelano che la ragazza è sbiancata nel sentire che i due ragazzi hanno in sospeso una proposta di matrimonio.

Trame e Anticipazioni Americane Beautiful: Steffy e Brooke alleate contro Hope e Thomas

Steffy e Finn hanno scoperto che Thomas ha fatto la proposta di matrimonio a Hope e sono rimasti sconvolti. La Forrester, così come suo marito, non è per nulla convinta che suo fratello debba sposare la piccola Logan e presto scoprirà di vederla nello stesso modo di Brooke. Le due donne, per la prima volta, potrebbero decidere di collaborare per impedire che i due giovani si sposino veramente e questa alleanza risulterà davvero molto particolare. Questa volta le due saranno d’accordo su Thomas e sul fatto che non debba stare vicino a Hope, chi per un motivo e che per un altro ma la sostanza dei fatti porterà entrambe a dichiarare guerra a un matrimonio che proprio non si deve fare.

Beautiful va in onda su Canale 5, dal lunedì al sabato alle ore 13.45.