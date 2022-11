Beautiful Anticipazioni Americane: Sheila follemente gelosa... di Deacon!

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni di Beautiful provenienti dall'America rivelano che Sheila non sopporta che Deacon continui a pensare a Brooke...

Nelle puntate italiane di Beautiful Sheila è concentrata su Finn. Le anticipazioni americane, invece, ci svelano che ben presto la Dark Lady non avrà occhi che per Deacon, il quale, però, è come sempre interessato solo e soltanto a Brooke...

Beautiful Anticipazioni Americane: Bill contro Deacon per Brooke!

Mentre noi vediamo Sheila Carter concentrata su Finn, i telespettatori americani la stanno vedendo piuttosto interessata a qualcun altro, Deacon. Quest'ultimo, tuttavia, ha appena avuto un brutto faccia a faccia con Bill, il quale ci ha tenuto ad affrontarlo per mettere in chiaro che, se c'è qualcuno adatto a consolare Brooke, allora quel qualcuno è proprio lui. Il padre di Hope, ovviamente, non è rimasto ad ascoltarlo in silenzio: gli ha risposto per le rime, rivendicando il suo amore per la bionda, e dunque il suo diritto di starle accanto.

Sheila gelosa di Deacon, nelle Anticipazioni Americane di Beautiful

Dopo lo scontro, lo Sharpe si sfoga con la Dark Lady. La Carter prova a tranquillizzare il suo amante, suggerendogli che per lo Spencer e per la Logan non ne valga la pena di agitarsi in quel modo. Inoltre, la donna sottolinea che l'ex marito di Katie può avere chiunque voglia, compresa la moglie di Ridge; a Deacon, però, questo non dovrebbe interessare, dato che lui merita di meglio di Brooke. Per loro non ci può essere un futuro, non ci sarà, e lo Sharpe non dovrebbe sperarci. Quest'ultimo, allora, si rende conto che Sheila è gelosa!

Beautiful Anticipazioni Americane: Deacon non vuole rinunciare a Brooke!

Intanto, Deacon sta continuando a riflettere sul duro confronto che ha avuto con il magnate: l'amata ha davvero rotto con il marito? Se le cose stanno così, allora, si ripete l'uomo, la Logan merita qualcuno di meglio di uno come "Dollar Bill"... ed ovviamente si sta riferendo a se stesso. Lo Sharpe dice alla mamma di Finn che almeno lui non è un narcisista patologico come lo Spencer, e che, proprio per questo, lui dovrebbe proteggere la bionda da un personaggio simile. Ironicamente, Sheila applaude alla cavalleria di Deacon, e poi gli ricorda che, qualunque cosa faranno lui oppure il rivale in amore, Brooke apparterrà per sempre al Forrester! Eppure, il Bad Boy non si darà per vinto...

Beautiful va in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 13.40.