Beautiful Anticipazioni Americane: Sheila è ancora viva ma è prigioniera? Ecco la verità

Sheila Carter è viva ma potrebbe essere prigioniera. Nelle prossime puntate americane di Beautiful potremmo scoprire un colpo di scena clamoroso, che vedrebbe la Carter prigioniera di qualcuno deciso a metterla a tacere per sempre. Ma cosa succederà nella Soap, da noi in onda su Canale5? Scopriamo le Anticipazioni.

La scoperta che Sheila Carter è ancora viva potrebbe non essere l’unico colpo di scena delle prossime puntate americane di Beautiful. Secondo alcune teorie, che potrebbero essere a breve confermate dalle Anticipazioni della Soap, da noi in onda su Canale5, la malefica rossa potrebbe essere stata fatta prigioniera da qualcuno deciso a tenerla fuori, per sempre, dalla vita di Finn e Steffy. Ma sarà vero e se lo fosse, chi potrebbe essere questo qualcuno? Analizziamo insieme le ipotesi.

Anticipazioni Americane Beautiful: Sheila è ancora viva, è una certezza!

Deacon non ha di sicuro avuto le visioni quando ha fatto una macabra scoperta, vedendo che il corpo che stava per essere cremato, non apparteneva a Sheila. Non poteva di certo essere così, visto che la donna che stava per essere incenerita aveva dieci dita e non nove come la Carter. Le Anticipazioni Americane di Beautiful ci rivelano che lo Sharpe è rimasto talmente tanto sconvolto dalla cosa da chiamare immediatamente Finn per rivelargli quanto successo e per confessargli di avere il sospetto che la sua amata rossa possa essere ancora viva. Siamo abbastanza certi e ce lo confermano pure gli spoiler, che Sheila sia davvero ancora in vita ma un altro colpo di scena potrebbe presto farci sobbalzare. La nemica numero 1 dei Forrester potrebbe essere tenuta prigioniera.

Beautiful Anticipazioni Americane: Sheila è prigioniera?

Negli ultimi giorni si è fatta largo una teoria piuttosto inquietante su Sheila e su cosa le sia realmente successo. La Carter sembra essere, almeno per ora, scomparsa nel nulla e hanno cominciato a circolare delle ipotesi che la vedrebbero prigioniera di qualcuno, che – scoperto il suo piano – ha deciso di farla fuori in altro modo, mettendola in gabbia. Le cose potrebbero essersi svolte in questo modo: Sheila ha tentato di ingannare tutti, spingendo qualcun altro ad aggredire Steffy e quando sembrava avercela fatta, ecco arrivare quel qualcuno a rapirla e portarla chissà dove, per tenerla ben lontana da tutto e tutti.

Non è ancora chiaro se questo succederà e chi possa essere il nemico di Sheila. Possiamo immaginare che chiunque sia, abbia un conto in sospeso con la Carter. E di persone che ce l’hanno con lei, ce ne sono diverse. Tra queste, a noi, due nomi sembrano i più papabili, anzi vi riveliamo che protendiamo per uno solo di questi due, che vi diciamo ora.

La nostra prima scelta è Jack Finnegan, il padre del nostro Finn. È lui l’opzione che ci sembra più probabile, visto che a causa del ritorno della Carter ha perso tutto e si è ritrovato senza più famiglia. Per vendicarsi e per rendere la vita del figlio più serena, il dottore potrebbe aver deciso di rapire Sheila e di scambiare il suo corpo con quello di una donna che le somiglia. La famiglia Finnegan è capace di tutto in ospedale; non dimentichiamoci che Li ha per mesi fatto credere che Finn fosse morto, portandolo via e curandolo in casa. Stessa cosa potrebbe aver fatto il suo ex marito.

Sulla seconda scelta abbiamo in realtà un dubbio. A volersi vendicare di Sheila potrebbe essere stato Bill, per proteggere sua nipote oppure Michael Baldwin, marito di Lauren, guarda caso tornata a fare visita ai Forrester, dopo aver scoperto che Sheila è morta. L’uomo, da tempo nemico della Carter, potrebbe aver deciso di regolare i conti con lei e in questo caso sarebbe un vero e proprio cross over con Febbre d’Amore, da noi non più in onda ma negli Stati Uniti più che mai in voga.

Trame e Anticipazioni Beautiful: Le nostre ipotesi sulla vicenda Sheila Carter

Non siamo in verità molto sicuri che gli spoiler corrispondano al vero e che Sheila sia davvero prigioniera di qualcuno. Crediamo piuttosto che la Carter si stia nascondendo per uscire allo scoperto quando meno ce lo aspettiamo e che non abbia pensato alla possibilità che Deacon scoprisse le dieci dita del piede della donna che ha preso il suo posto in obitorio. L’idea che noi ci siamo fatti è che la rossa abbia voluto sparire per tornare come fantasma, tormentando suo figlio, spingendolo a desiderare di riabbracciarla e spuntare proprio in quel momento per fare parte della sua vita, senza Steffy, allontanata dal dottore, fin troppo irato con lei. Ma le cose potrebbero essersi complicate a causa dello Sharpe e dalla sua visione. Non ci sarebbero quindi rapitori ma solo un inganno con un piccolo inghippo da risolvere. E la cosa potrebbe essere confermata dalla presenza del fratello di Ron Howard nel cast della Soap, di cui vi abbiamo parlato in un nostro vecchio articolo e che vi abbiamo rivelato essere determinante per il futuro delle trame di Beautiful.

Beautiful va in onda su Canale 5, dal lunedì alla domenica alle ore 13.45.