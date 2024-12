Beautiful Anticipazioni Americane: Sally Spectra jr. torna a Los Angeles?

Anticipazioni TV

Il colpo di stato di Carter potrebbe riportare a Los Angeles un personaggio lontano dalla Forrester da diverso tempo. Stiamo parlando di Sally Spectra jr. ora una delle protagoniste di Febbre D'Amore, il crossover della nostra Soap di Canale5. Ma se succederà davvero, perché ci sarà proprio il ritorno di Sally?

Nelle prossime puntate americane di Beautiful scopriremo come si evolverà la questione legata al colpo di stato di Carter e a cosa i Forrester faranno per riprendere il controllo della loro azienda. Le vicende che vedremo colorire le trame della Soap potrebbero persino riportare a Los Angeles un personaggio ormai lontano dalla città da diverso tempo e trasferitosi a Genoa City, per portare avanti la sua azienda, la Spectra Fashion. Stiamo parlando, lo avrete capito, di Sally Spectr jr., che potrebbe fare capolino di nuovo nella sua vecchia città, creando un crossover tra Beautiful e Febbre d’Amore.

Beautiful: Sally Spectra torna a Los Angeles?

Sally è lontana da Los Angeles ormai da anni ed è diventata uno dei personaggi chiave di Febbre d’Amore, la Soap sorella maggiore di Beautiful. Sono molti i personaggi legati al mondo di entrambe le Soap opera sorelle e la stessa Sheila, al suo rientro nella città degli angeli, arrivava da Genoa City.

Sally ha lasciato L.A dopo aver capito che per lei e per il suo marchio, ereditato dalla nonna, non c’era più spazio ma con la holding che Carter vuole creare, è possibile che si tornerà a parlare della Spectra Fashion. Il Walton potrebbe contattare la rossa per parlare con lei di una possibile partnership e lei potrebbe essere entusiasta di poter finalmente avere una rivincita su tutti coloro che l’hanno sempre trattata come una manager e stilista di serie B.

Beautiful Anticipazioni Americane: Sally, Hope e Carter contro i Forrester?

State sicuramente notando che stiamo usando il condizionale. Quelle che stiamo dicendo sono solo supposizioni, coadiuvate dal web, che come noi crede che un ritorno della Spectra non sia del tutto da escludere. È necessario però capire in che termini. Abbiamo infatti due opzioni e una di queste è che Hope e Carter, per mettere in atto il progetto della holding di lusso, possano chiamare Sally e possano allearsi con lei contro i Forrester. Ma il suo rientro nelle trame potrebbe anche avvenire qualora Ridge e Steffy riescano a riprendere in mano il controllo della loro azienda e si rimettano a capo della maison che porta il loro cognome.

In ogni caso, Carter e Hope potrebbero collaborare con un marchio che va alla grande a Genoa City e che è stato per anni il vero e solo rivale della Forrester Creations. Ma potrebbe anche capitare altro.

Beautiful Trame e Anticipazioni Americane: Steffy chiama Sally in aiuto

E se fossero invece i Forrester a chiamare Sally in loro soccorso. La Spectra non ha mantenuto nessuno buon rapporto a Los Angeles ma la rossa non è mai stata nemmeno tanto antipatica a Steffy, sicuramente non quanto lo è stato e lo è Hope. La bruna, che ha dichiarato guerra alla Logan e a Carter, meditando vendetta, tremenda vendetta, potrebbe decide di allearsi con Sally, con la promessa di creare una fusione tra le due aziende e chissà magari una partnership che da tempo si prospettava e che, a causa della rivalità tra le loro nonne, non si è mai realizzata.

Ammettiamo che queste trame ci farebbero saltare sopra il divano, felici di rivedere Sally ma anche curiosi di scoprire cosa due donne così tenaci e volitive come sono la Spectra e la Forrester, potrebbero fare insieme. Insomma ci auguriamo davvero che queste nostre supposizioni si avverino e voi che ne pensate?

Beautiful va in onda su Canale 5, dal lunedì al sabato alle 13.50 circa.