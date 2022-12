Beautiful Anticipazioni Americane: Ridge torna a casa. Brooke e Taylor lo affronteranno... insieme!

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni Americane di Beautiful ci rivelano che Taylor e Brooke avranno un nuovo confronto. Le due donne rifletteranno su quanto successo tra loro, Ridge e Thomas e decideranno di affrontare il loro marito insieme, unite in una strana alleanza. Ecco cosa succederà negli episodi della Soap, presto in onda Canale5.

Taylor e Brooke insieme contro Ridge. Le Anticipazioni Americane di Beautiful ci rivelano che per il Forrester, eterno indeciso, sarà il momento della resa dei conti. Lo stilista, tornato a casa dopo essersi preso qualche giorno per riflettere su quanto accaduto durante il suo matrimonio e a causa di Thomas, si troverà ad affrontare le sue “due mogli” pronte stavolta a mettere in chiaro alcune cose... come alleate.

Anticipazioni Americane Beautiful: Taylor torna a casa

Torniamo a occuparci del mancato matrimonio tra Ridge e Taylor, saltato in aria a “causa” di Douglas e Steffy, che hanno rivelato i loschi piani di Thomas. Dopo che Ridge ha chiesto perdono a Brooke e la Logan ha scelto se stessa, stanca del tira e molla ormai trentennale con Taylor, il Forrester ha deciso di lasciare Los Angeles per riflettere e rimettere in ordine le sue idee. Le Anticipazioni Americane di Beautiful ci rivelano che lo stilista farà però presto ritorno a casa e con lui anche la Hayes, scappata anche lei per ritrovare un po' di serenità dopo essere stata mollata sull'altare. Il ritorno della dottoressa, farà molto contenta Steffy, che potrà raccontarle le ultime faccende riguardo Sheila. La ragazza confesserà a sua madre di essere molto in pensiero per lei ma di essere comunque ancora convinta di aver fatto la scelta giusta. Il matrimonio tra lei e suo padre non poteva fondarsi su una menzogna. Le rivelerà anche di non avere più intenzione di spingerla a riavvicinarsi al suo compagno e di volerla lasciare libera di prendersi il suo spazio. Taylor gliene sarà molto grata e sarà fiera di quella sua bambina ormai cresciuta. Stessa cosa purtroppo non potrà dire di Thomas, che per il momento è fuori dall'azienda.

Beautiful Anticipazioni Americane: Taylor chiede perdono a Brooke per quello che ha fatto Thomas

La notizia del ritorno di Ridge a casa, imminente, farà il giro della Forrester Creations e comincerà a far sussultare Brooke. La Logan scoprirà che anche Taylor avrà fatto ritorno e la troverà in ufficio, intenta a sbrigare del lavoro. Le due donne avranno un confronto ma stavolta non così serrato come al solito. Brooke le chiederà se è tornata per Ridge ma lei negherà di essere là per il suo ex e cercherà di far capire alla sua antica rivale, di sentirsi in colpa per quello che è successo e di non voler più combattere per un uomo da sempre indeciso. Si scuserà addirittura per quello che ha combinato Thomas e la madre di Hope non potrà che intenerirsi. Le due rivali di sempre rifletteranno su tutti gli anni passati a darsi battaglia e saranno d'accordo che una sola cosa le ha sempre accomunate, anzi due: l'amore per Ridge e per i loro figli. E da qui dovranno ripartire e questa volta senza tornare a strapparsi i capelli o lanciarsi torte in faccia.

Trame e Anticipazioni Americane Beautiful: Ridge torna a casa e trova Brooke e Taylor insieme

Brooke e Taylor decideranno di affrontare insieme Ridge e di scoprire, una volta per tutte, chi è tra loro la donna che il Forrester vuole veramente. Senza rancori, liti e guerre, le due rivali si appresteranno ad accogliere il loro innamorato. E così avverrà. Ridge, atterrato da poco, si recherà in ufficio e troverà le sue signore ad attenderlo. Lo stilista si stupirà di vederle nella stessa stanza senza che siano impegnate a staccarsi le unghie l'una contro l'altra ma non farà manco in tempo a dire bah, che si sentirà dire, all'unisono: “prima che tu ci dica chi hai scelto tra noi, abbiamo qualcosa da dirti!”. Per Ridge Forrester sarà il momento della resa dei conti!

