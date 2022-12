Beautiful Anticipazioni Americane: Brooke sceglie se stessa. Non può più fidarsi di Ridge!

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni Americane di Beautiful ci rivelano che Brooke deciderà di non perdonare Ridge e vorrà stare da sola, sino a quando lui non si sarà chiarito le idee. Ma scopriamo insieme cosa succederà nelle puntate della Soap in arrivo molto presto su Canale5.

Le Anticipazioni Americane di Beautiful ci rivelano che tra Brooke e Ridge non andrà come ci saremmo aspettati. Il Forrester, scoperto di essere stato ingannato dal suo stesso figlio e deluso dal comportamento di Taylor, deciderà di correre dalla sua ex moglie per chiederle perdono e spiegarle, finalmente, perché ha deciso di lasciarla. Ma lei, sconvolta e furiosa, gli darà picche. Ma ecco nel dettaglio quello che succederà nelle puntate della Soap, molto presto in arrivo su Canale5.

Anticipazioni Americane Beautiful: Ridge lascia Taylor sull’altare e corre da Brooke

Nei nostri articoli precedenti vi abbiamo già anticipato che Ridge umilierà Thomas, abbandonerà Taylor sull’altare e correrà da Brooke. Il Forrester scoprirà che a chiamare i servizi sociali non è stata la sua ex moglie bensì suo figlio, purtroppo ancora capace di imbrogliare la propria famiglia per il proprio tornaconto. Lo stilista, furioso e deluso dal comportamento sia del suo primogenito che della Hayes, deciderà di lasciare la Villa per correre dalla Logan e chiarire finalmente le cose… ma anche per fare chiarezza nel suo cuore e nella sua mente. Arriverà quindi a casa di Brooke, trovandola sola e piuttosto frastornata.

Beautiful Anticipazioni Americane: Brooke sconvolta dalla verità di Ridge

Ridge busserà alla porta di Brooke, che avrà appena chiesto a Hope di essere lasciata sola per pensare. La Logan sarà sconvolta nel vedere Ridge di nuovo davanti a lei e gli chiederà cosa ci faccia a casa sua, il giorno del suo matrimonio. Lo stilista le confesserà di aver scoperto che a chiamare i servizi sociali non è stata lei ma purtroppo suo figlio Thomas. La biondissima di Beautiful sgranerà gli occhi; come ha potuto suo marito pensare che lei avrebbe potuto chiamare gli assistenti sociali senza dirgli prima nulla? Si è vero, lei e Thomas non hanno sicuramente un buon rapporto, ma non sarebbe arrivata a tanto. Ridge cercherà di scusarsi ma lei, stufa di trovarsi in questa situazione ogni volta che si parla dei loro figli, prenderà una decisione molto difficile: stare da sola, almeno fino a quando il suo ex marito non avrà chiaro cosa fare della sua vita e del suo rapporto con Taylor.

Trame e Anticipazioni Beautiful: Brooke decide di stare da sola

Le Anticipazioni Americane di Beautiful ci rivelano che Brooke dirà chiaramente a Ridge di essere stufa di questa situazione. Ogni volta che si parla di Thomas, tra loro succede qualcosa di negativo e stavolta il Forrester è corso tra le braccia di Taylor, invece che chiarire la situazione con lei e chiederle apertamente se davvero avesse chiamato i servizi sociali. La Logan non potrà credere di essere stata pugnalata alle spalle. A peggiorare le cose ci si mette l’insicurezza e l’indecisione di Ridge che, ancora, non capisce quale sia la donna della sua vita, nonostante anni e anni di riflessioni. Per questo deciderà di non accogliere di nuovo nella sua casa il suo ex marito. Brooke vorrà rimanere da sola, riprendersi la sua indipendenza e rispettare la donna che in questi anni è diventata. Brooke confesserà allo stilista di amarlo ancora ma di non essere disposta a farsi calpestare. Il Forrester non potrà che essere d’accordo con lei e le dirà di “approfittare” di questa situazione per capire cosa vuole davvero dalla sua vita. E Taylor? La Hayes sarà ancora alla Villa in attesa di scoprire se il suo fidanzato deciderà di sposarla o meno mentre Steffy e Thomas continueranno a bisticciare, accusandosi a vicenda di aver rovinato la felicità della loro famiglia.

Beautiful va in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 13.45.