Beautiful Anticipazioni Americane: Ridge scoprirà di essere stato tradito una seconda volta e non solo da Carter e Hope?

Nelle prossime puntate americane di Beautiful, Ridge potrebbe scoprire che le cose non stanno esattamente come gli stanno facendo credere. Negli episodi della Soap, presto in arrivo anche su Canale5, il Forrester potrebbe capire che c'è un altro traditore nella sua vita, d'accordo per tutto il tempo con Carter.

Per Ridge e la sua famiglia questo è il momento più duro negli ultimi dieci anni. I Forrester, nelle puntate americane di Beautiful, hanno perso il controllo della maison di moda e ora, a capo dell’azienda, c’è Carter. Il Walton è riuscito a mettere a segno il colpo di stato che progettava da qualche tempo e per cui ha avuto il sostegno di Hope, sua nuova compagna e felice di poter essere reinserita nell’organico, con la sua Hope For The Future. Ad aiutarli a mettere a punto questo stratagemma potrebbe esserci stata una terza persona, chiamata in soccorso da Ridge, che però si rivelerà un traditore molto più subdolo di tutti gli altri. Questa persona è Justin Barber, l’avvocato di Bill Spencer, la cui doppia natura ci fa sospettare che non sia stato del tutto sincero con Eric e i suoi figli.

Beautiful Anticipazioni Americane: Justin Barber è tornato!

Vi riveliamo subito che quando, nelle puntate americane di Beautiful, abbiamo visto Ridge rivolgersi a Justin Barber, abbiamo pensato che non fosse una grande idea. Il braccio destro di Bill, con cui ha fatto pace da poco (anche se non sappiamo quanto sinceramente), è un avvocato di grande prestigio e ha preziosi appigli da potersi giocare in caso di necessità. Lui e il Forrester hanno collaborato in passato per dare una lezione allo Spencer ma di fatto Justin non è mai stato dalla parte del “sarto” più odiato da Dollar Bill. Questo ci fa scaturire immediatamente una domanda: possibile che Barber abbia in qualche modo agevolato Carter, per distruggere Ridge e riportare al suo datore di lavoro la notizia che aspetta da sempre?

Beautiful Trame e Anticipazioni Americane: Justin è d’accordo con Carter?

È finita. Ridge e Steffy sono rimasti fregati e ora non sono più i direttori della Forrester Creations. Le carte, da loro ingenuamente firmate, sono state depositate e sono più che mai legali. Justin è stato molto chiaro su questo punto e non può fare nulla per fermare il Walton. Ma possibile che il Barber non stia dicendo tutta la verità e che sia d’accordo con Carter? Possibile sì! I due sono persino in qualche modo imparentati, visto che Marcus – figlio naturale di Justin e Donna – è il fratello adottivo del nuovo fidanzato di Hope. A prescindere da questa parentela, che non ci sembra essere la ragione principale di questa alleanza, l’avvocato potrebbe aver agito per gli interessi di Bill, finalmente in grado di trovare un modo per liberarsi e umiliare il suo più grande rivale. C’è un però in tutta questa storia e ci fa pensare che forse le cose potrebbero essere più complicate di così.

Beautiful Anticipazioni puntate americane: Tradimento o non tradimento?

Justin potrebbe essere un altro traditore di Ridge e potrebbe persino essersi messo d’accordo con Carter per riuscire a realizzare il sogno di Bill di liberarsi del Forrester. C’è un però in tutta questa storia. Perché prendersela con Steffy? Sebbene la ragazza non sia più sposata con Liam, il magnate ha sempre avuto un debole per lei e rimane comunque la madre di sua nipote. Favorire Hope in questa faccenda, non ci sembra tanto una mossa di Dollar Bill, a meno che non abbia in mente di sostenere la sua ex nuora in un progetto collaterale. Insomma il magnate potrebbe voler dare a Steffy l’opportunità di lavorare per lui. Sappiamo che questa è una supposizione che per il momento non ha alcun fondamento nelle anticipazioni della Soap ma potrebbe realizzarsi, del resto tutto è possibile in Beautiful. Dovremo aspettare i prossimi episodi americani per capire cosa sta succedendo e se Ridge riuscirà o meno a rimettersi a capo dell’azienda che porta il suo nome.

Beautiful va in onda su Canale 5, dal lunedì al venerdì alle ore 13.45 e il sabato alle ore 13.50.