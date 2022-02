Beautiful Anticipazioni Americane: Ridge prende a pugni Deacon e dice addio a Brooke… per sempre!

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni di Beautiful provenienti dall'America rivelano che, dopo essersi picchiato con Deacon, colpevole - secondo lui - di aver fatto bere Brooke per approfittarne, Ridge pianta in asso quest'ultima...

Nelle puntate italiane di Beautiful Ridge e Brooke appaiono più affiatati che mai. Le anticipazioni americane, invece, ci svelano che i due, per l'ennesima volta, mettono un punto al loro matrimonio. Infatti, lo stilista ha scoperto che la notte di Capodanno, la moglie, ubriaca, ha baciato Deacon, il quale ha lasciato casa sua soltanto la mattina seguente. Il Forrester, allora, prima si scaglia contro il rivale in amore, e poi, vedendo la Logan prendere le difese dello Sharpe, la lascia...

Beautiful Anticipazioni Americane: Taylor racconta a Ridge del presunto tradimento di Brooke con Deacon...

Mentre noi vediamo Ridge e Brooke complici, i telespettatori americani hanno già visto il primo dire addio alla seconda, e stavolta - sembrerebbe - definitivamente. Il Forrester, infatti, è stato messo al corrente sul presunto tradimento da Taylor, la quale lo ha scoperto dai loro figli, Thomas e Steffy: Douglas ha visto con i suoi occhi da bambino innocente la Logan baciarsi con Deacon. Per giunta, ci sono persino i video delle telecamere di sorveglianza che provano che, dopo aver amoreggiato, i due hanno trascorso la notte insieme. Il padre di Hope, evidentemente, ha lasciato l'abitazione soltanto il mattino seguente. Lo stilista è incredulo, certo che la moglie non gli farebbe mai e poi mai uno sgarro simile. La psicologa, però, lo invita a riflettere: perché Douglas dovrebbe aver mentito? E, senza ombra di dubbio, neanche i suddetti filmati possono mentire...

Ridge e Brooke si confrontano, nelle Anticipazioni Americane di Beautiful

Ridge capisce che l'unica cosa da fare sia andare a discuterne con Brooke. Quest'ultima lo accoglie mestamente: vuole vuotare il sacco. La Logan non sa che il marito è stato già informato di quanto è accaduto tra lei e lo Sharpe dalla Hayes. Il Forrester, allora, glielo dice, e la comincia ad interrogare. Brooke, sconvolta, gli confessa che, seppur l'alcol non sia una scusa, la verità è che esso tira fuori il peggio di lei. Inoltre, la Logan aggiunge che per quanto fosse ubriaca, è sicura che più di un bacio, quella notte, non ci sia stato. Benché l'ex amante sia rimasto a dormire lì, loro non hanno trascorso la notte insieme. Il figlio di Eric, tuttavia, non sa se fidarsi o meno delle sue parole, e le chiede del tempo per recuperare la lucidità necessaria per elaborare l'agghiacciante rivelazione.

Beautiful Anticipazioni Americane: Ridge picchia Deacon e lascia Brooke!

Ridge, invece di mettersi a pensare, passa all'azione: come una furia cieca, raggiunge il magazzino delle scope del luogo in cui lavora Deacon e gli sferra un pugno in faccia. Il rivale in amore cade a terra, e lui gli ordina di alzarsi. I due iniziano a confrontarsi, e a picchiarsi ferocemente. Ricoperti di sangue per i colpi che si stanno dando a vicenda, parlano di quanto accaduto a Capodanno. Il Forrester crede che sia stato lo Sharpe a far bere la bionda, aggiungendo una bevanda alcolica al suo cocktail. Il Bad Boy nega con fermezza, e al contempo conferma la versione di Brooke, ossia che non hanno fatto sesso quella notte. Mentre il padre di Steffy e Thomas sta per rompergli sulla testa uno specchio, sopraggiunge la consorte che, sconcertata, gli grida di fermarsi: l'ultimo dell'anno stava già bevendo, prima che arrivasse lo Sharpe. Quest'ultimo non è colpevole. Ridge non riesce a capacitarsi del perché la Logan lo difenda, e, amareggiato, le accarezza il viso ricoperto di lacrime, dicendole che, ormai, ha scelto Deacon. Ci risiamo: è la fine per la storica coppia!

