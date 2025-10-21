Beautiful Anticipazioni Americane: Poppy scopre che Luna è viva, la sua reazione sconvolge Finn e Li!

Anticipazioni TV

Nelle puntate americane di Beautiful Poppy ha appena scoperto che Luna è viva ma la sua reazione non è stata quella che Finn e Li si aspettavano. Cosa è successo nelle puntate della Soap, presto in arrivo su Canale? Scopriamolo.

La verità su Luna non è più un segreto ma mancava una persona all’appello, che doveva sapere cosa stesse accadendo all’interno della sua famiglia. Stiamo parlando di Poppy che, nelle puntate americane di Beautiful andate in onda nelle scorse ore, è stata informata delle ultime tragiche novità che coinvolgono sua figlia. La Nozawa ha reagito in modo inaspettato, che ha sconvolto Li ma anche Finn, che non immaginava certo che sua zia avesse questa opinione. Ma cosa è successo? Scopriamolo insieme.

Beautiful Anticipazioni Americane: Finn furioso contro Li

Finn ha scoperto che Luna è viva e la sua reazione non si è fatta attendere. Il ragazzo è rimasto sconvolto da questa novità e si è chiesto e richiesto come sia stato possibile che Li abbia imbrogliato tutti, facendo credere alla loro famiglia che la giovane fosse morta quando non era per nulla vero. Il dottore ha avuto finalmente modo di chiarire con sua madre quanto successo e le ha urlato contro, furioso e deluso dal suo comportamento ma soprattutto spaventato dal fatto che presto dovrà affrontare Steffy e dirle una verità che lei non può nemmeno immaginare. Il medico non riesce a credere che la sua mamma sia stata così tanto disonesta.

Beautiful: Poppy scopre che Luna e viva e sconvolge Finn e Li

Finn ha cercato di chiarire quello che è successo con sua madre, per nulla felice di essere stato imbrogliato. Li non si è scusata con suo figlio e ha anzi ribadito di aver voluto salvare sua nipote a ogni costo e di aver sperato di poterla redimere, cosa che non è purtroppo successa, visto quello che ha combinato con Will Spencer. La loro conversazione è stata interrotta da Poppy, che ha così scoperto che sua figlia è viva e vegeta. La Nozawa non ha mostrato il minimo segno di felicità ha anzi cominciato a insultare la giovane, riferendo di aver preferito che fosse morta davvero e di non aver alcuna intenzione di giustificare il suo operato, non dopo che Luna l’ha accusata di omicidio e l’ha quasi condannata a rimanere in carcere per tutta la vita. Le sue parole hanno gelato sia Li che Finn, che non avrebbero mai immaginato un simile astio.

Anticipazioni Americane Beautiful: Poppy cercherà di rovinare Luna?

Poppy ha insultato sua figlia pesantemente e ha ribadito che avrebbe preferito vedere la ragazza morta stecchita piuttosto che saperla viva e vegeta in prigione. Le sue dichiarazioni hanno lasciato sia Li che Finn senza parole; nessuno dei due si sarebbe immaginato un simile odio da parte di una madre ma i fatti hanno spinto Penelope a non provare più alcuna compassione per la sua bambina, capace di mandarla in prigione da innocente. Ed è molto probabile che l’astio che Poppy prova per Luna si tramuti nel desiderio di vederla soffrire e scontare tutte le sue pene. Possibile che la sorellina di Li cerchi di rovinare la vita di sua figlia anche in prigione? È probabile che voglia vendicarsi, che voglia proprio liberarsi di lei e che quindi non contribuisca a nessun piano – escogitato da Finn o da Sheila – per aiutare la giovane, incinta e destinata a un futuro terribile. Poppy si alleerà con Steffy per distruggere la piccola criminale? Lo scopriremo molto presto!

Beautiful va in onda nel daytime di Canale 5, dal lunedì al sabato.