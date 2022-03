Beautiful Anticipazioni Americane: Nick, Thorne e Stephanie tornano a Los Angeles. Ecco perché...

Anticipazioni TV

Diamo il bentornato a tre volti storici ed amati di Beautiful: Nick Marone, Thorne e Stephanie Forrester!

Il produttore di Beautiful ha annunciato che la soap opera americana è stata confermata per altre due stagioni televisive. Inoltre, in occasione del 35esimo compleanno di Beautiful, stanno per riaffacciarsi gli indimenticati Nick Marone, Thorne e Stephanie Forrester!

Beautiful Anticipazioni Americane: La soap confermata fino al 2024!

Uno dei produttori di Beautiful, Casey Kasprzyk, aveva annunciato che, presto, avrebbe lasciato di stucco i fan della soap opera americana più famosa, amata e longeva di tutti i tempi. Il produttore è stato di parola: anzitutto, Beautiful, al momento, è stata rinnovata per almeno altre due stagioni televisive, ossia sino al 2024. Non c'è da stupirsi: la serie TV continua a tenere incollati al piccolo schermo innumerevoli telespettatori, soprattutto da quando in patria sono tornati storici personaggi come Sheila Carter, Deacon Sharpe e Taylor Hayes.

Tornano Thorne Forrester e Nick Marone, nelle Anticipazioni Americane di Beautiful

C'è un'altra grande sorpresa: quest'anno Beautiful compie 35 anni, e, per l'occasione, il 24 marzo 2022 in America andrà in onda una puntata speciale, incentrata sulla protagonista indiscussa della soap, Brooke, e sui suoi amori. L'attrice che interpreta la bionda dagli occhi languidi, Katherine Kelly Lang, è presente sin dal primo episodio di Beautiful, quello che negli USA venne trasmesso nel 1987. La Logan ha avuto cinque importanti love story nel corso di questi anni: Ridge, Eric e Thorne Forrester, Nick Marone e Bill Spencer. Quindi, sembra proprio che gli autori abbiano deciso di escludere dalla suddetta lista Deacon. Inoltre, a quanto pare, i due fratelli di Ridge, Thorne e Nick, assenti da tempo dalle trame della serie, stanno per riaffacciarsi soltanto per il suddetto appuntamento. Anche Susan Flannery, volto di Stephanie Forrester, sta per fare la sua apparizione, ma in modo differente. L'attrice sarà infatti presto ospite di Bold Live, lo speciale settimanale che Kasprzyyk conduce sul canale ufficiale di Beautiful su YouTube.

Beautiful Anticipazioni Americane: Cambia la sigla!

Come se non bastasse, cambierà la sigla della soap. Di recente si è tenuto un nuovo servizio fotografico che ha coinvolto soltanto alcuni degli attori del cast. Nello scatto ufficiale in questione appaiono: Ridge, Brooke, Eric, Steffy, Bill, Carter, Quinn, Thomas, Paris, Tarylor, Hope, Liam, Zende, Deacon, Sheila, Finn e Wyatt. Dunque, mancano Katie e Flo.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Beautiful dal 14 al 19 marzo 2022

Beautiful va in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 13.40.