Beautiful Anticipazioni Americane: Luna si sveglia e ora?

Anticipazioni TV

Sheila e Li hanno deciso di prendersi cura insieme di Luna e di non dire a nessuno che è viva. La ragazza, per giorni in coma, si è finalmente svegliata ma siamo sicuri che lei sia d'accordo a rimanere nascosta con le sue nonne? Vediamo insieme cosa sta succedendo negli episodi della Soap in onda sulla CBS e presto su Canale5.

Luna si è svegliata e ora l’incubo potrebbe ricominciare. Nelle puntate americane di Beautiful, Sheila e Li hanno assistito al miracolo che entrambe hanno sperato accadesse; la loro nipotina – da loro vegliata – ha riaperto gli occhi e le sue nonne sono convinte che ora la giovane possa ricominciare… ma siamo sicuri che accadrà quanto loro sperano? La giovane Nozawa, quando si riprenderà del tutto, accetterà di stare nascosta da tutti, soprattutto da suo padre? Analizziamo quello che sta succedendo negli episodi della Soap, presto in arrivo su Canale5.

Beautiful Anticipazioni Americane: Li rivela a Sheila i suoi piani per Luna

Sheila ha scoperto che Luna è viva. La Carter ha seguito il suo istinto e pedinando Li è venuta a conoscenza della verità che la donna sta nascondendo a tutti. Le due nonne si sono confrontate a lungo e la dottoressa ha rivelato alla rossa i suoi piani. Le ha raccontato di aver sentito di dover salvare sua nipote e di non poterla lasciare morire, non tra le sue mani e non senza aver tentato di fare qualcosa per cambiare il suo destino; ha anche confidato di averla portata fuori dalla clinica e di aver finto la sua morte per sottrarla alla polizia e per non farla finire in carcere, dove non riceverà nessun aiuto e nessun gesto d’amore. Li insomma vuole provare a dimostrare alla ragazza che si può essere diversi e non dei criminali, se si ha l’affetto sincero di qualcuno e vuole rimediare agli errori che la sua scellerata sorella ha fatto.

Sheila pronta ad aiutare Li nelle puntate americane di Beautiful

Sheila è stata molto contenta di sentire le parole di Li e per la prima volta nella loro storia, le due si sono ritrovare d’accordo sul da farsi. Si occuperanno della ragazza e le daranno l’amore che lei non ha mai avuto. La Carter potrebbe però decidere di dire tutto a Finn e forse persino a Steffy, visto l’apertura che la Forrester le ha dimostrato dopo che la rossa ha tentato di salvarle la vita. Scopriremo più avanti però cosa la rossa farà, per il momento tutti i suoi pensieri sono concentrati su Luna, che ha riaperto gli occhi per la felicità di entrambe le sue nonne. Ma ora che la giovane si è ripresa cosa succederà?

Beautiful Anticipazioni: Luna si è svegliata… ora cosa succederà?

Luna ha riaperto gli occhi e per Li e Sheila è stato un vero miracolo ma anche un momento di grande felicità da condividere insieme. È chiaro che le due, per la prima volta, vadano d’accordo e abbiano intenzione di occuparsi della giovane e di dimostrarle che con l’amore si può guarire ogni cosa, anche la follia omicida (Sheila docet). Ma potranno fare tutto questo solo se nessuno saprà che Luna è viva. Ma siamo sicuri che la giovane sia del loro stesso parere? Sarà veramente disposta a tenersi in disparte e a rinunciare alla vita che tanto desidera accanto a suo padre, che ha cercato per anni? Siamo abbastanza sicuri che non sarà così e che l’ex stagista vorrà di più di due nonnine accanto a lei. E qui ricominceranno i guai, che riporteranno Steffy in città, pronta di nuovo a combattere contro la sua nemica.

Beautiful va in onda nel daytime di Canale 5, dal lunedì alla domenica.