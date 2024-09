Beautiful Anticipazioni Americane: Luna batte Sheila e diventa la cattiva numero 1 della Soap?

Anticipazioni TV

Sheila Carter potrebbe dover lasciare il suo scettro e la sua corona da peggior cattiva della Soap e consegnarli a Luna, la cugina di Finn. La perfida ragazza, che tiene in ostaggio la Forrester, è diventata la vera dark Lady di Beautiful? Scopriamo cosa sta succedendo!

Luna è il personaggio che non ci aspettavamo in Beautiful o almeno non dopo il ritorno di Sheila. Nelle puntate americane della Soap è arrivata la cugina di Finn e arriverà molto presto – questione di giorni – anche negli episodi italiani. La ragazza è tra i nuovi personaggi in arrivo su Canale5, e diventerà – ve lo anticipiamo – una delle peggiori dark lady che la famiglia Forrester abbia conosciuto.

Luna potrebbe addirittura diventare la peggior cattiva degli ultimi anni e sul web i fan di Beautiful si sono già scatenati. Alcuni di loro considerano la ragazza più cattiva e perfida di Sheila. Possibile davvero che la cuginetta del bel dottore strappi lo scettro e la corona alla Carter?

Beautiful Anticipazioni Americane: Luna spietata assassina

Per diversi mesi ci siamo interrogati su chi, nelle puntate americane di Beautiful, avesse ucciso Tom e Hollis. Le nostre ipotesi sono state molteplici e abbiamo puntato il dito sia su Sheila, sia su Li e Jack, sia su Poppy ma anche su Luna. Alla fine la nostra supposizione che la piccola Nozawa fosse la colpevole, si è rivelata più che fondata e abbiamo scoperto quando la giovane sia squilibrata.

Luna ha ucciso Tom, il suo vero padre e Hollis, che aveva scoperto tutto, per non perdere la grande occasione di diventare ricca e potente, entrando nella famiglia Spencer. La ragazza ha persino comprato un falso test di paternità ed è stata lei a sostituire quello fatto da Li alla Villa. Insomma ha organizzato un piano con i fiocchi per ingannare tutti. Peccato che abbia poi dovuto fare i conti con Katie, che ha messo la pulce nell’orecchio a Bill e poi con Steffy, mentre incastrava e faceva arrestare Poppy, la sua mamma.

E se liberarsi di sua madre le è sembrato un giochetto da ragazzi ed era una conseguenza necessaria a realizzare il suo piano, non si può dire la stessa cosa di Steffy. La Forrester è stato un effetto collaterale inaspettato per la bella stagista, a cui ha dovuto porvi rimedio il più in fretta possibile, sfruttando l’ingenuità della moglie di suo cugino.

Beautiful: Luna è certa di essersi liberata di Steffy ma forse si sbaglia

Luna si è trovata a gestire l’effetto collaterale Steffy. La ragazza ha notato che la Forrester l’ha vista baciare Bill ma non si sarebbe certo aspettata che fosse così ingenua da andare ad affrontarla faccia a faccia. In effetti la giovane figlia di Ridge ha compiuto un’imprudenza a raggiungere la cuginetta di suo marito a casa sua ma a onor del vero prima di trovarsela di fronte, non aveva idea che fosse lei l’assassina di Tom e Hollis. Sta di fatto che la co-Ceo della Forrester Creations non ha fatto bene i conti e ha accettato – nuovo errore – una bibita fresca da parte di Luna, ovviamente piena di sonniferi.

Steffy si è trovata in gabbia, in balia di Luna, pronta a liberarsi di lei e a farla fuori senza neanche sporcarsi le mani. La ragazza deve solo attende che la ditta di demolizioni faccia brillare il suo appartamento e faccia sparire la Forrester dalla faccia della terra. E questa mossa è degna di Sheila Carter, anzi forse il suo modo subdolo di comportarsi e le sue motivazioni, potrebbero persino superare quelli della malefica rossa.

Beautiful: Luna è più cattiva di Sheila?

Per quanto Sheila sia un personaggio negativo e cattivo – anche se ora, negli Stati Uniti, sembra essersi redento – non possiamo non affermare che ci siamo affezionati a lei. La Carter ha sempre agito da matta e squilibrata, arrivando persino a convincere anzi a costringere una sua “amica” a fare una chirurgia plastica per somigliarle. La rossa ha però agito seguendo sempre la stessa linea e la stessa motivazione, ovvero riuscire a farsi amare anche con la forza. E dobbiamo anche dire che i peggiori crimini da lei commessi, risalgono agli anni ’90 e ai primi anni 2000 quando le trame di Beautiful erano molto più piene di tentati omicidi e di pluriassassini! Luna è arrivata invece in un periodo di relativa calma e ha seminato il panico in due minuti, per motivazioni ben più futili di quelle della nostra rossa.

Luna ha infatti agito solo per diventare ricca e ha pure sacrificato sua madre, per cui ha rancore e finge invece di adorare, e tentato di sedurre il compagno della mamma, per ottenere tutto quello che ha sempre desiderato. Si è quindi rivelata e probabilmente continuerà a farlo, come una giovane senza scrupoli e senza alcuna etica. E forse, alla luce di tutto questo, Luna e i suoi piani sono davvero peggiori di Sheila Carter e del suo folle piano di trovare una famiglia che l’amasse e non la dimenticasse.

Beautiful va in onda su Canale 5, dal lunedì al sabato alle 13.45 mentre la domenica alle ore 14.00 circa.