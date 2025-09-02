Beautiful Anticipazioni Americane: Liam gioca sporco per riconquistare Hope, ecco che succede

Anticipazioni TV

Nelle puntate americane di Beautiful Liam ha mostrato tutta la sua determinazione nel voler riconquistare Hope. Lo Spencer ha deciso di usare un' "arma" infallibile per far vacillare la sua ex moglie e in effetti sembra esserci riuscito. Ecco cosa è successo negli episodi della Soap, presto in arrivo anche su Canale5.

Liam è determinato a riconquistare Hope e sa di poter avere una chance con lei. Nelle puntate di Beautiful attualmente in onda sulla CBS, negli USA, lo Spencer è tornato alla carica e ha usato un’arma molto potente per far capitolare la sua ex, ora impegnata con Carter e persino in procinto di sposarlo. Ma che stratagemma ha usato il figlio di Bill per far capire alla Logan che il suo posto è accanto a lui? Scopriamolo insieme.

Beautiful Anticipazioni Americane: Liam vuole riconquistare Hope

Liam ha scoperto di essere sano e di non aver mai contratto il cancro. L’esperienza della finta malattia lo ha portato a ragionare su tutta la sua vita passata e a capire quanto abbia sbagliato prima con Steffy e poi con Hope anzi soprattutto con lei, che ha lasciato nel momento in cui lei aveva più bisogno di lui. Nel cuore dello Spencer si è fatto largo il desiderio di rimediare a tutti i suoi errori e, convinto di morire, ha spinto la sua ex a coronare il suo sogno d’amore con Carter. Ma ora che sa di aver ancora tanto tempo davanti a lui, ha fatto un passo indietro clamoroso, rivelando alla Logan di essere ancora innamorato di lei e di voler avere di nuovo la loro famiglia.

Liam alla carica, nessuno lo fermerà! Ecco cosa sta succedendo nelle puntate americane di Beautiful

Liam è tornato alla carica con Hope e ora vuole, con ogni forza, riconquistare un posto nel cuore della Logan e ricostruire la loro famiglia. Lo Spencer sa di essere stato lui la persona che ha spinto la biondina a dire sì a Carter e ad accettare la sua proposta di matrimonio ma le cose, allora, erano ben diverse; stava per morire e voleva che, qualunque persona della sua famiglia, fosse felice e avesse accanto qualcuno che si prendesse cura di loro. Adesso però è lui che può occuparsi dei suoi cari, anzi meglio dire di Hope e di Beth, che lui desidera avere al suo fianco, senza che nessuno si metta in mezzo… nemmeno Carter, che è invece più che mai determinato a sposare la sua compagna. Liam sa che il Walton non tornerà indietro sui suoi passi e ha quindi deciso di usare una carta vincente ma anche un pochino subdola, ovvero sua figlia!

Beautiful Anticipazioni: Liam gioca sporco e “usa” Beth per riconquistare Hope

Liam vuole Hope di nuovo accanto a sé ma deve superare l’ostacolo Carter. Il ragazzo ha capito che la sua ex moglie non è rimasta indifferente alla sua dichiarazione d’amore e vuole sfruttare il momento. Pur consapevole di giocare sporco e di mettere il Walton con le spalle al muro, per avere la sua vittoria lo Spencer ha deciso di usare un’arma vincente ovvero la sua Beth. Ha quindi spinto la piccolina a seguirlo alla Forrester Creations e a pregare sua madre di passare la giornata con loro, come una famiglia unita, come in effetti la bambina desidera da tempo. Una mossa che ha colpito dritto al cuore la Logan e che ha sortito in parte l’effetto sperato. Hope non ha potuto dire di no a sua figlia.

Beautiful: Carter con le spalle al muro o no?

Hope si è ritrovata Liam e Beth alla Forrester poco dopo aver cercato di calmare Carter, visibilmente preoccupato per il rallentamento dei loro piani di nozze. Il Walton sta insistendo tantissimo affinché lui e la Logan si sposino al più presto e ora che lo Spencer è fuori pericolo, non capisce perché si debba aspettare. Dopo quanto successo con il suo ex marito, Hope non è però ancora disposta a diventare sua moglie e forse, con il piano del figlio di Bill comincerà a ripensarci. Insomma Carter Walton ci sembra più che mai con le spalle al muro, destinato – probabilmente – a non sposarsi nemmeno questa volta. Hope potrebbe infatti capire di essere non solo legata al suo ex marito ma di esserne persino ancora innamorata e per questo, pronta a tornare al suo fianco. Succederà davvero così? Lo scopriremo presto.

Beautiful va in onda nel daytime di Canale 5, dal lunedì alla domenica.