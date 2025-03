Beautiful Anticipazioni Americane: Li perde la testa e uccide Poppy e Luna? La madre di Finn potrebbe stupirci

Anticipazioni TV

Nelle puntate americane di Beautiful sta succedendo l'impensabile. Non solo Luna è stata scagionata ed è tornata libera ma Li ha quasi soffocato Poppy dopo aver scoperto tutta la verità su sua sorella e suo figlio. La madre di Finn potrebbe presto perdere la testa e diventare lei un'assassina. Ecco cosa potrebbe succedere nella Soap di Canale5.

Sheila e Luna potrebbero non essere le uniche assassine nella famiglia di Finn. Nelle prossime puntate americane di Beautiful potremmo assistere a un cambiamento di Li, sconvolta e provata da quanto successo nella sua vita. Dopo aver scoperto che sua sorella Poppy è andata a letto con suo figlio e che da quella notte è arrivata Luna, la dottoressa potrebbe perdere completamente la testa e volersi liberare, una volta per tutte, dei problemi della sua vita. Ucciderà Luna e Poppy? Scopriamo insieme cosa sta accadendo e cosa potrebbe accadere negli episodi della Soap presto in arrivo anche su Canale5.

Beautiful Anticipazioni Americane: Li strangola Poppy

Finn è il padre di Luna e questa scoperta sta creando danni su danni. Steffy è disperata e spera che suo marito non compia gli stessi errori che ha fatto con Sheila, che ha illuso di potersi avvicinare alla sua famiglia. La novità ha scatenato anche Li, che si è sentita tradita, di nuovo, da sua sorella, a cui si era appena riunita. Sapere che Penelope è andata a letto con Finn, approfittando della giovane età del figlio, l’ha resa una vera e propria furia, tanto da farle perdere completamente la testa. La dottoressa ha chiamato Poppy nel suo studio per mettere le cose in chiaro ma soprattutto per aggredire la sua scellerata sorellina, capace davvero di tradirla. Lo scontro tra le due ha avuto esiti funesti. Totalmente priva di controllo, Li ha messo le mani al collo di Penelope e l’ha spinta contro un muro, con gli occhi iniettati di sangue e pronta a soffocarla.

Beautiful: Li si ferma prima che sia troppo tardi

Li ha quasi ucciso Poppy e si è fermata prima che fosse troppo tardi. La dottoressa Nozawa è riuscita a non macchiarsi le mani di sangue almeno per ora. Penelope è rimasta scioccata dalle azioni di sua sorella, che non credeva capace di un simile gesto ed è fuggita a gambe levate dal suo studio. Questo evento sembra essere il preludio di qualcosa di molto più grave e preoccupante. Sì perché è molto probabile che Li ora sia davvero pronta a prendersi la sua vendetta e in un modo terrificante. Potrebbe diventare un’assassina, esattamente come sua nipote.

Li diventerà un’assassina nelle prossime puntate americane di Beautiful?

Cominciamo a temere che Li possa perdere completamente il controllo delle sue azioni e macchiarsi le mani di sangue. Abbiamo paura che la dottoressa si lasci trascinare dagli eventi e che arrivi a impugnare una qualche arma per liberarsi sia di sua sorella che di sua nipote, colpevoli di aver rovinato la sua vita e quella di suo figlio. Insomma abbiamo paura che Li uccida Poppy o Luna oppure addirittura entrambe.

Se dovesse succedere confermerebbe una teoria che comincia a farsi largo nelle nostre menti. Luna potrebbe aver ereditato il gene criminale non solo da Sheila Carter ma anche dalle Nozawa. Un mix di cellule assassine che renderebbero la ragazza il personaggio più terrificante della Soap, degli ultimi dieci anni. Se questa teoria fosse confermata, Steffy potrebbe tirare un sospiro di sollievo per Hayes, imparentato sì con Sheila ma estraneo alla famiglia della dottoressa e della sua ninfomane sorella.

Beautiful va in onda su Canale 5, dal lunedì al sabato alle ore 13.45.