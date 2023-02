Beautiful Anticipazioni Americane: Katie distrutta da una verità sconvolgente. Bill ha davvero perso la testa!

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni Americane di Beautiful ci rivelano che Katie raggiungerà Steffy per scoprire cosa Bill abbia scoperto di tanto grave su di lei da costringerla a non testimoniare contro Sheila. La Logan capirà con orrore che la Forrester sta proteggendo sua madre. Vediamo insieme cosa succederà nelle puntate della Soap presto su Canale5.

Le Anticipazioni Americane di Beautiful ci rivelano che la situazione tra Katie, Bill, Sheila, Steffy e Taylor, si farà sempre più complicata. Dopo essere stata di nuovo cacciata da Villa Spencer, la Logan deciderà di vederci chiaro e busserà a casa di Steffy, per sapere una volta per tutte cosa Bill abbia scoperto di tanto grave da ricattare la figlia di Ridge – e suo marito – e impedirle di testimoniare contro Sheila. Quello che scoprirà la lascerà senza parole e capirà che il suo ex marito ha davvero perso la testa.

Anticipazioni Americane Beautiful: Katie vuole sapere la verità su Steffy

Le Anticipazioni Americane di Beautiful ci hanno già rivelato che Katie tornerà all'attacco con Bill. Nonostante la minaccia di allontanare per sempre Will da suo padre, la Logan non otterrà grandi risultati e sarà di nuovo cacciata da Sheila. Ferita e preoccupata per la sua famiglia, Katie deciderà di vederci ancora più chiaro nella faccenda e vorrà sapere da Steffy cosa il suo ex abbia scoperto di tanto grave su lei, da impedirle di testimoniare contro la Carter. Una volta arrivata alla casa sulla scogliera, la sorella di Brooke comincerà a interrogare la ragazza, che si troverà in grandissima difficoltà. Steffy non vorrà rivelare a nessun altro quello che ha combinato sua madre, spaventata che la donna debba pagare per qualcosa di cui si è profondamente pentita e per cui ha passato un lungo e doloroso periodo di assenza dalla famiglia e di terapia. Ma davanti all'insistenza di Katie qualcuno sarà costretto a cedere.

Beautiful Anticipazioni Americane: Taylor confessa a Katie di aver sparato a Bill

Katie sarà molto insistente e Steffy tenterà di nascondere il suo grande segreto. La ragazza sarà però scalzata da Taylor. La Hayes, vedendo sua figlia in difficoltà, deciderà di affrontare personalmente la Logan e di rivelarle la verità, per tanto tempo tenuta nascosta. Senza più remore, confesserà di aver sparato a Bill, in un momento di rabbia e pazzia e di essere profondamente rammaricata e pentita per quanto ha combinato. Katie sbiancherà; mai avrebbe immaginato una simile situazione e chiederà a Taylor cosa le abbia preso. La donna le dirà di aver agito d'istinto dopo aver saputo che sua figlia Steffy stava vivendo un momento di grande tensione a causa dello Spencer senior, di essersi introdotta nella Villa, di aver visto Bill di schiena e di avergli sparato a bruciapelo. La dottoressa le rivelerà di aver vissuto dei momenti di grande smarrimento ma di aver capito subito di aver sbagliato.

Trame e Anticipazioni Beautiful: Steffy, Taylor e Katie unite per fermare per sempre Sheila

Steffy interverrà per consolare sua madre, scoppiata in un pianto a dirotto dopo la sua confessione. La ragazza riferirà a Katie che Bill, dopo aver scoperto chi gli avesse sparato, aveva deciso di perdonare la Hayes e aveva promesso di mantenere questo segreto per sempre. Tutti avevano concordato che nessuno dovesse sapere che Taylor, decisa a proteggere sua figlia, avesse perso così tanto la tesa. Bill aveva addirittura ammesso di esserne in parte colpevole. Ma le cose, nel tempo, sono cambiate per colpa di Sheila. Le tre concorderanno che la Carter deve aver fatto il lavaggio del cervello allo Spencer e dovrà essere fermata, il prima possibile. Katie, Steffy e Taylor, lasciandosi alle spalle tutto quello che è accaduto in passato, saranno pronte ad allearsi per fermare Sheila Carter una volta per tutte. Rimarrà solo una questione da risolvere: cosa potrà annientare la malefica rossa?

Beautiful va in onda su Canale 5, dal lunedì al sabato alle ore 13.45.