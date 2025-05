Beautiful Anticipazioni Americane: Jack il figlio di Brooke, Taylor e Nick è già in città e nessuno lo sa? Ecco cosa succede

Anticipazioni TV

Nelle prossime puntate americane di Beautiful potremmo scoprire che Jack Marone, il figlio di Brooke, Taylor e Nick potrebbe già essere in città e potremmo averlo già visto. Peccato però che il ragazzo abbia nascosto la sua vera identità e possa non volerla rivelare a nessuno. Ecco cosa sta succedendo nella Soap.

Il ritorno di Nick Marone nelle puntate americane di Beautiful ha portato con sé tanti interrogativi. Manca sempre meno al momento in cui Brooke rivedrà il suo ex innamorato e scoprirà cosa lo ha riportato a Los Angeles, dopo anni di assenza. Con lei scopriremo anche se Jack Marone, il figlio che Brooke e Taylor hanno in comune, sarà insieme a suo padre e se vorrà ristabilire un rapporto con una delle sue madri o magari con entrambe. Sul web si è però scatenata una voce che vedrebbe il giovane Jack già in città da tempo, sotto mentite spoglie. Secondo alcune teorie avremmo già visto il ragazzo ma senza riconoscerlo e pare proprio che possa essere qualcuno che non ci è mai piaciuto. Ma chi? Scopriamolo insieme.

Beautiful Anticipazioni Americane: Jack Marone sta tornando

In un nostro vecchio articolo sulle anticipazioni americane di Beautiful vi abbiamo anticipato che Nick Marone sta tornando. L’ex innamorato di Brooke e Taylor sta per fare rientro in città dopo tanti anni e siamo certi che la sua presenza, proprio ora che la Logan è tornata single, creerà grandi sconvolgimenti nelle trame della Soap. Ci chiediamo però come mai il marinaio abbia deciso di fare ritorno a Los Angeles proprio ora e se con lui ci sarà il giovane Jack, il figlio in comune di Brooke e Taylor, di cui si sono perse le tracce negli anni e che non è mai nominato da nessuna delle sue mamme, come se non fosse mai esistito. In realtà Jack non è l’unico personaggio non nominato tra i figli dei Forrester. Si sono perse le tracce persino di Rick, rampollo della Forrester e direttore insieme a Thorne della Forrester International.

Beautiful: Brooke non tornerà con Nick!

Il ritorno di Nick proprio quando Brooke è tornata single ci ha fatto pensare che tra i due ex innamorati possa rinascere un grande sentimento. È un’ipotesi che è stata però smentita, da poco, dal produttore Casey Kasprzyk, che ha confessato che non ci sarà nessuna reunion tra i due biondi personaggi. Potrebbe anche essere una frase per depistarci e non toglierci la sorpresa ma forse è plausibile che i due ex innamorati non abbiano la loro occasione. È possibile infatti che Ridge capisca che il suo destino è davvero con Brooke, come suo padre sta cercando e ha cercato di fargli capire, aiutando la Logan a prendersi la sua vedetta su Taylor, mostrandosi in tutto il suo splendore in un abito iconico e molto significativo per il Forrester, durante l’ultima sfilata della maison.

Remy è in realtà Jack Marone? Ecco cosa succederà nelle puntate americane di Beautiful

Il motivo del ritorno di Nick Marone non è stato ancora spiegato ma potremmo pensare che possa essere alla ricerca di suo figlio Jack, scappato da casa e rintracciato a Los Angeles. E il giovane Jack potrebbe essersi presentato come Remy, l’amico pazzo di Electra anzi il suo stalker. Ci rendiamo conto che questa idea è piuttosto azzardata ma non è improbabile che il ragazzo, vista l’infanzia non proprio rosea, dato che le sue madri pare l’abbiano dimenticato dopo averlo affidato a suo padre, abbia deciso di cambiare nome e vita. Se fosse così sarebbe davvero un bel colpo di scena e Brooke, così come Taylor, si troverebbero a fare i conti con un figlio decisamente poco affidabile ma soprattutto Nick sarebbe costretto a intervenire per riportare il ragazzo sulla retta via e a casa. Succederà? Chissà! Di sicuro questa storia darebbe molto brio alle trame della Soap!

