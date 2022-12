Beautiful Anticipazioni Americane: Il cerchio si stringe ma Sheila non ha paura. Steffy e Finn non la prenderanno!

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni Americane di Beautiful ci rivelano che il cerchio si stringerà intorno a Sheila Carter. La perfida rossa non si lascerà acchiappare da Steffy e Finn, è una promessa. Ma vediamo nel dettaglio cosa sta succedendo nelle puntate della Soap in onda negli Stati Uniti e presto in arrivo su Canale5.

Il cerchio si stringerà intorno al collo di Sheila ma lei non avrà alcuna intenzione di cedere. Le Anticipazioni Americane di Beautiful ci rivelano che dopo l'incontro con Steffy, la Carter sarà pronta a sfoderare un'altra delle sue armi segrete per non farsi trovare e arrestare. Ma prima di passare al suo piano finale, chiederà a Deacon di darle di nuovo una mano, per coprire le sue tracce.

Anticipazioni Americane Beautiful: Steffy informa Finn di aver visto Sheila

Steffy si è trovata faccia a faccia con Sheila. Come vi abbiamo già anticipato in un nostro precedente articolo, la Forrester – a Il Giardino – si imbatterà per caso nella Carter e capirà che si tratta proprio della donna che stanno cercando, vedendo il suo dito mozzato del piede. Sheila farà l'errore di darsi alla fuga con indosso un paio di sandali, sicura che durante la sua corsa non avrebbe di certo incontrato la sua peggiore nemica. Purtroppo per lei, le cose andranno molto diversamente e sarà quindi costretta a inventarsi qualcosa per non finire in prigione. Sarà infatti perfettamente consapevole che ora i sospetti sulla sua non morte, saranno diventati realtà. E sarà proprio così, visto che Steffy verrà presto raggiunta da Finn, preoccupato di non vederla tornare al loro tavolo. La ragazza rivelerà al marito di aver appena avuto un incontro terrificante con sua madre e di aver scoperto che non solo è viva ma che è ancora a Los Angeles.

Beautiful Anticipazioni Americane: Steffy e Finn rivelano a Hope e Brooke che Sheila è a Los Angeles

Steffy racconterà a Finn di essersi pietrificata davanti a Sheila. Una paura folle – causata da quanto successo in precedente nel vicolo – l'ha posseduta e le ha impedito di correrle dietro. Finnegan la rassicurerà dicendole che presto la ritroveranno ma dovranno prima di tutto informare sia la loro famiglia che Baker. Il poliziotto dovrà raggiungerli al più presto e dovranno visionare le telecamere di sicurezza per riaprire il caso. Deacon scoprirà con orrore del passo falso della sua alleata e la chiamerà immediatamente per dirle che suo figlio e sua nuora sono sulle sue tracce. Sheila gli dirà di non preoccuparsi, non si farà prendere ma dovrà chiedergli un altro favore.

Trame e Anticipazioni Americane Beautiful: Sheila chiede a Deacon di cancellare il video della sorveglianza

Deacon riferirà a Sheila che Baker è stato chiamato a Il Giardino e che gli ha chiesto di visionare i video della sorveglianza, per trovare il frame che potrebbe riaprire il caso sulla sua presunta morte. La Carter si affretterà a chiedere al suo amante di cancellare la registrazione e di fingere di non aver trovato nulla. Sebbene riluttante, lo Sharpe le darà di nuovo una mano ma spererà che quello sia l'ultimo aiuto che dovrà darle. La sua è una posizione molto scomoda e potrebbe finire pure lui di nuovo dietro alle sbarre, per aver nascosto e aiutato una latitante. Ma la malefica rossa lo rincuorerà dicendogli che non avrà nulla da temere. Poi, chiusa la telefonata, tornerà a sorridere con quel ghigno sulla faccia che l'ha sempre contraddistinta. Cosa starà macchinando?

Beautiful va in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 13.45.