Beautiful Anticipazioni Americane: Il cerchio si stringe. Carter e Hope sono spacciati?

Anticipazioni TV

Le anticipazioni americane di Beautiful ci rivelano che Daphne Rose è partita all'attacco e ha già stregato, con il suo profumo, Carter. Hope si renderà conto di quello che le sta succedendo intorno? Scopriamo insieme cosa sta succedendo nelle puntate della Soap, presto in arrivo su Canale5.

Il piano di Steffy potrebbe funzionare e pure molto velocemente. Le anticipazioni americane di Beautiful ci rivelano che Daphne Rose ha già posto le basi per conquistare Carter e per annullare, come vuole la Forrester, l’incantesimo che Hope sembra aver fatto al Walton. E la Logan - sebbene conosca molto bene la sua sorellastra – non ha ancora capito di essere finita in una trappola. Ecco cosa sta succedendo e cosa vedremo molto presto anche su Canale5.

Beautiful Anticipazioni Americane: Il piano di Steffy è iniziato

Steffy ha svelato i suoi progetti a Ridge e ora non vede l’ora che Daphne riesca a conquistare Carter e mettere Hope in un angolo. Il progetto della Forrester è molto chiaro. La ragazza è convinta che la fascinosa Rose riuscirà ad attrarre il Walton e a strapparlo dall’incantesimo di seduzione in cui è caduto per colpa di Hope. Quando la Logan capirà di non avere più il controllo sull’ex avvocato, ora direttore della Forrester, non avrà più armi al suo arco e verrà punita per essersi messa contro la famiglia di Ridge. Steffy vuole a tutti i costi riprendere sia il controllo della maison creata da Eric sia dare una lezione alla rampolla di Brooke, che si è permessa di mettere le mani su un’azienda che non le appartiene e in cui è stata accolta solo perché figlia della compagna di suo padre (e suo nonno).

Beautiful Puntate Americane: Daphne è in azione!

Steffy è convinta che Daphne sia la persona giusta per riuscire nel suo intento. La Rose è una delle donne più affascinanti di Parigi e tutti gli uomini che l’avvicinano, finiscono per innamorarsi di lei. Per la Forrester anche Carter subirà la stessa sorte. E in effetti il Walton sembra cominciare a cedere al suo fascino.

Daphne sta cercando, in tutti i modi, di avvicinarsi fisicamente al compagno di Hope e di farlo nel momento in cui i due ragazzi si ritrovano da soli, senza la Logan e ci sta riuscendo. Ma cosa più importante, sembra che il suo profumo stia inebriando l’ex avvocato anzi che lo stia stordendo. Tutto sotto il naso della piccola Logan che non solo non si sta rendendo conto di nulla ma è persino contenta che la Forrester Creations abbia assunto un’esperta di fragranze così tanto famosa.

Beautiful Trame e Anticipazioni Americane: Hope si accorgerà di essere in pericolo?

Daphe sta seducendo Carter senza che Hope se ne stia accorgendo. Ma possibile che la Logan non si renda conto di quello che sta succedendo? A onor del vero la figlia di Brooke continua a non fidarsi di Steffy e pensa – a ragione – che la Forrester non possa essere tornata alla Forrester Creations solo per non abbandonare l’azienda di famiglia. La ragazza è certa che la sorellastra abbia qualcosa in mente e che non possa mai essere fedele alla nuova direzione dell’azienda. Ma ancora non immagina che cosa stia architettando davvero la rampolla di Ridge.

Hope è contenta che Daphne sia arrivata a Los Angeles e crede che sia una fortuna averla nella loro azienda. La Logan è così presa dal tenere il controllo della maison e dal rendere la sua carriera di designer ancora più importante, da non rendersi proprio conto di aver assunto una donna pericolosa e in grado di portarle via tutto. E potrebbe non farlo per diverso tempo mettendosi definitivamente a rischio. A meno che, all’improvviso, qualcosa non cambi e la giovane si renda conto di essere finita in una trappola a causa di non una ma di ben due nemiche.

Beautiful va in onda su Canale 5, dal lunedì al venerdì alle ore 13.45 e il sabato alle ore 13.50.