Beautiful Anticipazioni Americane: Hope si pente e riabbraccia Carter. Pace fatta o arriverà un nuovo colpo di scena?

Le anticipazioni americane di Beautiful ci rivelano che Hope ha capito di aver sbagliato ad aver organizzato il colpo di stato. La Logan ha deciso di rivedere Carter e di riabbracciarlo ma vorrà tornare insieme a lui oppure sarà solo amicizia? Scopriamo insieme cosa sta succedendo nella Soap e cosa vedremo presto su Canale5.

C’è voluto un po’ di tempo ma alla fine Hope ha capito i suoi errori e li ha finalmente ammessi nelle puntate americane di Beautiful, andate in onda nelle scorse ore. La Logan si è scusata con sua madre per aver creato scompiglio alla Forrester Creations e poi, spronata da Liam, ha incontrato Carter, con cui si è lasciata andare a un lungo abbraccio, sintomo che qualcosa sta di nuovo cambiando. Ma quello che è in arrivo sarà amore o solo una bella amicizia? Scopriamo insieme cosa sta succedendo negli episodi della Soap, presto in arrivo su Canale5.

Beautiful Anticipazioni Americane: Hope si pente e chiede scusa a Brooke

Brooke si è presa la rivincita su Taylor e nel mondo della moda, così come alla Forrester Creations, non si parla d’altro che della sfilata che la bionda ha fatto indossando un abito da sposa iconico e particolarmente caro a Ridge. Nonostante non sia più in azienda, Hope è stata informata e ha compreso quanto sua madre si stia impegnando per riconquistare il suo amato, che lei ha contribuito a fare allontanare dalla loro famiglia. La ragazza si è sentita in colpa finalmente e sinceramente, per quello che è successo e dopo giorni anzi mesi a piangersi addosso e a considerarsi l’unica vittima di questa situazione, la giovane ha chiesto perdono alla sua mamma per come si è comportata e ha dichiarato che quello che lei e Carter hanno fatto contro Ridge e la sua famiglia, è stato terribile e ingiusto. Hope ha persino promesso a Brooke di fare il possibile per aiutarla a ricongiugersi con il Forrester e chissà se si presenterà dal suo ex patrigno per chiedergli scusa. Per il momento la ragazza si è limitata a incontrare il Walton.

Beautiful: Liam spinge Hope a dare un’altra chance a Carter

Hope ha deciso di confidarsi con Liam e di parlare con lui riguardo al suo futuro. I due si sono incontrati a casa di Steffy, dove lo Spencer si è traferito per farsi curare. Il ragazzo ha usato una scusa plausibile – ma che non ha convinto al 100% la Logan – per la sua presenza a casa dell’ex ma tra i due non c’è stato tanto tempo per pensare al perché Liam abbia trovato ospitalità nella casa degli ospiti all’interno della proprietà di Steffy. Gli ex coniugi hanno avuto modo solo di parlare di quanto successo con i Forrester e di come la giovane bionda abbia lasciato, senza rifletterci troppo, Carter. Liam ha spinto Hope da Carter, consigliandole di dargli una seconda chance, sicuro che il Walton possa renderla felice.

Hope ha accettato i consigli dell’ex marito e complice un messaggio appena arrivato da parte del legale, ha deciso di dargli appuntamento a casa di Brooke per parlargli.

Anticipazioni Americane Beautiful: Hope riabbraccia Carter. Sarà di nuovo amore o no?

Hope ha risposto al messaggio di Carter e lo ha invitato a raggiungerla a casa di Brooke, dove i due hanno avuto modo di parlare. La Logan ha rivelato pure al Walton di aver capito che il loro comportamento è stato sbagliato e il legale le ha confessato di aver spinto Ridge a riaccoglierla in azienda. Carter ha pero confermato che il Forrester vuole che sia Steffy a prendere questa decisione ma ha comunque ribadito il suo amore per lei e la sua devozione.

Hope ha apprezzato questo gesto e si è lasciata andare a un tenero abbraccio con Carter ma non è chiaro se la ragazza abbia deciso di dargli la chance che il Walton desidera. L’avvocato potrebbe non avere la seconda possibilità per via di Liam, a cui Hope ha ricominciato a pensare senza sapere che il suo ex sta per morire. Prevediamo che nei prossimi episodi la tensione arriverà alle stelle e non sappiamo se Steffy deciderà di rivelare alla sua rivale numero 1 tutta la verità sul padre delle loro figlie. Quel che è certo è che sono in arrivo grandi colpi di scena.

Beautiful va in onda nel daytime di Canale 5, dal lunedì alla domenica.