Beautiful Anticipazioni Americane: Hope scoprirà il piano di Steffy? La Forrester deve stare attenta

Nelle puntate americane di Beautiful, Hope sta cominciando ad avere dei dubbi sulla sincerità di Steffy. La Logan, che ben conosce la sua sorellastra, potrebbe mettersi a indagare sulla Forrester e scoprire il suo segreto. Ma succederà davvero? Steffy dovrà stare attenta a non farsi scoprire? Scopriamo cosa sta succedendo nella Soap.

Steffy deve stare molto attenta, ora più che mai. Nelle puntate americane di Beautiful, Hope è partita all’attacco e ha cominciato a pungolare la sua (ex) sorellastra, per scoprire le sue vere intenzioni. La Logan non riesce ad abituarsi al fatto che la Forrester sia stata riassunta in azienda ma soprattutto non crede che la ragazza sia sinceramente disposta a sottostare alla leadership di Carter ed è convinta che abbia qualcosa in mente. La figlia di Ridge – che ha veramente un piano – si è ben guardata dal mostrare il fianco alla sua rivale di sempre ma dovrà trovare un modo per non farla insospettire più di quanto già non lo sia. Scopriamo insieme cosa sta succedendo e cosa succederà nei prossimi episodi della Soap, presto in arrivo su Canale5.

Beautiful Anticipazioni Americane: Hope non si fida di Steffy!

Steffy è tornata alla Forrester e ha accettato di lavorare per Carter. La ragazza ha promesso al Walton – e alla Logan – che non costituirà nessun tipo di problema per nessuno dei due e ha spiegato la sua volontà di lavorare nella maison, nonostante sia ora in mano loro, dicendo loro che per lei è più importante portare avanti un’eredità di famiglia che iniziare una battaglia che la costringerebbe a rimanere lontana dall’azienda creata da suo nonno. Insomma Steffy ha giustificato la sua decisione dicendo di non voler abbandonare la Forrester Creations anche se questa non è più gestita dalla sua famiglia.

Questa rivelazione non ha convinto Hope ma la bionda non ha potuto opporsi a Carter, che invece ha riaccolto la sua ex amica a braccia aperte, nella speranza che dopo di lei anche Ridge faccia lo stesso passo. La figlia di Brooke non ha creduto a una singola parola della sua sorellastra e ha quindi cominciato a osservare ogni sua mossa.

Beautiful Anticipazioni Puntate Americane: Hope affronta Steffy!

Da quando Steffy è tornata in azienda, Hope non ha avuto pace. La ragazza è sempre più sospettosa e ha timore che la Forrester voglia sabotarla. In effetti Hope ha più che mai ragione. La Forrester ha davvero un piano e si sta compiendo proprio in questi giorni, grazie all’aiuto di Daphne Rose. Hope non sa ancora cosa sta succedendo sotto il suo naso ma il suo fiuto la sta portando, purtroppo per la Forrester, sulla giusta strada.

Nelle puntate andate in onda negli scorsi giorni sulla CBS, la figlia di Brooke ha affrontato faccia a faccia Steffy, intimandole di essere sincera con lei e di sputare il rospo rivelandole cos’abbia davvero in mente. La Forrester non si è lasciata intimidire e ha candidamente confermato quanto detto in precedenza, affermando di non essere ovviamente contenta che Carter e lei abbiano fatto un vero e proprio colpo di stato contro la sua famiglia. Ed è proprio su questo punto che la Logan si è soffermata, credendo impossibile che una leonessa come lei si sia fatta mettere in gabbia così, senza nemmeno combattere.

Beautiful Trame e Anticipazioni Americane: Steffy deve stare attenta, non può permettersi passi falsi

Steffy ha capito di doversi guardare le spalle da Hope e di non dover alimentare i suoi dubbi su di lei. La Forrester sa che la sorellastra ha ragione nel dubitare di lei e avrebbe fatto lo stesso se fossero state a parti inverse. L’unica cosa che deve fare in questo momento è cercare di dimostrarsi leale e di non permetterle di dubitare di lei maggiormente.

Steffy dovrà compiere sicuramente qualche azione che calmi i dubbi della Logan e che la faccia ricredere. Insomma dovrà giocare d’astuzia e imbrogliare più di quanto non avesse già pensato di fare. Suo cugino Zende potrebbe darle una mano e renderle la cosa un pochino più facile. Nei prossimi episodi potremmo vedere Steffy molto a favore della Hope for The Future e magari particolarmente soddisfatta delle azioni di Carter. Potrebbe persino fingere di essersi pentita di non avergli dato retta sin da subito e giocare la carta di voler parlare con Ridge per convincerlo a tornare pure lui sui suoi passi. Qualunque siano le intenzioni di Steffy, dovrà comunque non esagerare per non creare l’effetto contrario. Noi siamo molto curiosi di sapere cosa succederà e attendiamo con trepidazione il momento della resa dei conti.

Beautiful va in onda su Canale 5, dal lunedì al sabato alle ore 13.45.