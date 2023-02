Beautiful Anticipazioni Americane: Hope rinuncia a Douglas e lo affida a Steffy. Sarà per sempre?

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni Americane di Beautiful ci rivelano che Hope dovrà rinunciare a Douglas e portarlo da Steffy. La Logan si farà promettere che la sua sorellastra si occuperà di suo figlio e che lo terrà al sicuro da Thomas. Ma questa soluzione sarà temporanea o durerà per sempre? Scopriamo insieme cosa vedremo molto presto su Canale5.

Le Anticipazioni Americane di Beautiful ci rivelano che Hope sarà costretta a fare un grande sacrificio. Dopo la scelta di Douglas di vivere insieme a Steffy, la Logan si sentirà in colpa e comincerà a chiedersi dove abbia sbagliato con suo figlio. Poi, convinta da Liam ad accettare le scelte del piccolo, consegnerà il bambino nelle mani della sua sorellastra. Ma sarà per sempre e o sarà una soluzione temporanea? Scopriamo insieme cosa sta succedendo negli Stati Uniti e cosa vedremo nelle puntate della Soap, molto presto in onda su Canale5.

Anticipazioni Americane Beautiful: Steffy chiede a Finn se è d'accordo a ospitare Douglas

Le Anticipazioni Americane di Beautiful ci hanno già rivelato che Douglas sceglierà Steffy. Il bambino chiederà a sua zia di accoglierlo a casa sua e di occuparsi di lui al posto di Hope e Thomas. La decisione del piccolo, lascerà tutti senza parole, prima tra tutti Hope, che comincerà a struggersi per non essere riuscita a far felice suo figlio. Ma anche Steffy non vivrà momenti facili. La Forrester si troverà in una posizione molto scomoda e dovrà informare immediatamente il merito di questa sconvolgente novità. Finn non si dimostrerà entusiasta. Il dottore ama tantissimo Douglas ma avrà paura che averlo da loro potrebbe dare inizio a un'altra guerra, in cui lui e la sua famiglia saranno purtroppo coinvolti. Il medico sarà molto preoccupato che l'armonia, faticosamente conquistata da lui e sua moglie, venga nuovamente guastata ma non potrà certo rifiutare il piccolo Forrester, così entusiasta di vivere con i suoi zii.

Beautiful Anticipazioni Americane: Hope con il cuore spezzato

Finn vincerà le sue paure o meglio le metterà da una parte per aiutare Steffy. La Forrester gli dirà di essere sicura che il piccolo, passato qualche tempo, avrà nostalgia della sua mamma e vorrà tornare da lei. La Forrester e suo marito si convinceranno che la situazione sia solo temporanea e di dover assolutamente accogliere in casa loro Douglas. Intanto Hope non riuscirà a capacitarsi di essere stata rifiutata. La Logan comincerà a interrogarsi su cosa abbia sbagliato e sul perché suo figlio abbia deciso di andare a vivere da un'altra parte e di non stare più con lei. Liam tenterà di rasserenarla e di convincerla che sicuramente il piccolo Forrester avrà le idee molto chiare e le spiegherà appena possibile. Intanto Thomas, l'unico in parte soddisfatto di quanto è successo, si scuserà con suo nonno. Eric non sarà troppo felice di riparlare con suo nipote e lo inviterà a stare attento. Se la sua idea è quella di poter vedere più spesso suo figlio, potrebbe essere deluso. Steffy farà il bene di suo nipote, non quello di suo fratello che ha tradito anche la sua fiducia.

Trame e Anticipazioni Americane Beautiful: Hope lascia Douglas a Steffy ma non prima di una promessa solenne

Liam convincerà Hope che le scelte di Douglas devono essere rispettate. Se il piccolo ha deciso di vivere con Steffy, ci sarà sicuramente una ragione, che loro ora non possono sapere. La Logan sarà d'accordo con lui ma ciononostante non riuscirà a capacitarsi di dovergli dire addio e di dover spiegare a Beth che il suo fratellone non vivrà più con loro. Douglas capirà immediatamente il turbamento di sua madre e la rincuorerà dicendole di amarla. Poi lui, Hope e Liam si avvieranno alla casa sua scogliera. La figlia di Brooke dovrà salutare il suo bambino, che l'abbraccerà con grande amore, rassicurandola che starà bene, ma non prima di aver chiesto a Steffy di farle una promessa solenne: dovrà occuparsi del loro bambino e difenderlo da Thomas!

Beautiful va in onda su Canale 5, dal lunedì al sabato alle ore 13.45.