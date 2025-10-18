Beautiful Anticipazioni Americane: Katie distrugge Luna, le toglierà la custodia di suo figlio!

Anticipazioni TV

Le anticipazioni americane di Beautiful ci rivelano che Katie ha giurato a Luna di strapparle dalle braccia suo figlio. La Logan crescerà suo nipote e si vendicherà della Nozawa! Scopriamo insieme cosa sta succedendo negli episodi della Soap, presto in arrivo su Canale5.

Luna finirà in prigione e il suo futuro sembra essere ormai scritto. Katie è certa di quello che succederà alla Nozawa e di quello che farà lei nelle prossime puntate americane di Beautiful. Ora che è certa che il bambino che la criminale aspetta è di suo figlio, lei si assumerà la responsabilità di crescere il piccolo e di sottrarlo alla sua malefica madre. Per la nipote di Sheila non ci sono speranze e potrebbe davvero finire i suoi giorni in carcere, senza il suo tanto desiderato “erede degli Spencer”. Ma vediamo insieme, nel dettaglio, cosa sta succedendo negli episodi della Soap, presto in arrivo anche su Canale5.

Beautiful Anticipazioni Americane: Luna arrestata e schiaffeggiata

Il test di paternità ha inchiodato Will ma Electra ha fatto lo stesso con Luna, denunciandola e facendo finire (almeno per il momento) la dura lotta tra lei e la Nozawa. La Forrester ha chiamato Baker e lo ha fatto arrivare a Vila Spencer per prelevare la criminale e farla finire in carcere. La giovane ha cercato di convincere Will a non mandarla via, convinta – ormai realmente fuori di testa – che il figlio che aspetta possa averle fatto guadagnare l’amore dello Spencer e un posto in famiglia. La nipote di Sheila si è scontrata con la triste realtà dei fatti ovvero che nessuno legato a Will sarà disposto a darle una mano, né ora né mai, e si è pure beccata uno schiaffo in pieno viso da Electra, furiosa e desiderosa di farle capire che anche lei ha le armi per farle del male. Ma la questione non è finita qui e si è fatta ancora più dura.

Katie promette a Luna di toglierle suo figlio, ecco cosa sta succedendo nelle puntate USA di Beautiful

Katie è rimasta sconvolta da quanto successo a suo figlio. La Logan sa perfettamente che suo figlio è stata ingannato e che diventerà padre contro ogni sua volontà ma soprattutto avrà un bambino da una donna che ha abusato di lui. La sorella di Brooke non può permettere che ciò accada. Non costringerà Luna all’aborto come vorrebbe Bill ma farà qualcosa di altrettanto terribile: strapperà il bambino alla Nozawa! Katie ha giurato alla giovane di non impedire che lei finisca in prigione e di assumere, quando sarà nato, la piena custodia di suo nipote, strappandolo dalle braccia materne ma anche facendo sì che lui non sappia nulla sulla sua mamma.

Beautiful Anticipazioni: Luna non conoscerà mai suo figlio, parola di Katie

Katie non si è limitata a promettere di strappare il figlio a Luna e di prendersi cura lei – insieme a Bill e Will – di suo nipote ma ha anche giurato di non far sapere mai e poi mai al bambino chi sia sua madre. Lei impedirà a ogni costo che il piccolo sappia che Luna, una criminale e una violentatrice, è la sua vera madre. Questa promessa è quanto di più terribile la Nozawa abbia mai sentito nella sua vita e il suo sangue si è gelato. Per lei è davvero la fine come persona e come madre oppure qualcuno cercherà di aiutarla a non perdere i suoi diritti di genitore? Un nome tra tutti ha cominciato a farsi largo nella nostra mente… quello di Finn. Il marito di Steffy correrà in aiuto di sua figlia?

Beautiful va in onda nel daytime di Canale 5, dal lunedì al sabato.