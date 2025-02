Beautiful Anticipazioni Americane: Dove sono finiti Rick e Thorne? Perché non difendono la Forrester?

Anticipazioni TV

Nelle puntate americane della Soap Beautiful la Forrester Creations è nelle mani di Carter e Hope. Steffy è pronta a riprendersela ma perché Rick e Thorne non le danno una mano e non tornano a Los Angeles per aiutarla. Scopriamolo insieme.

Le puntate americane di Beautiful sono ora focalizzate su due impegnative storyline e Steffy è protagonista di entrambe. La Forrester ha assunto un ruolo sempre più importante in famiglia sino a diventare l’unica e vera paladina della giustizia. È lei infatti che si è proposta di salvare la Forrester Creations dagli usurpatori Carter e Hope ma perché solo lei? Perché Rick e Thorne non sono corsi in suo soccorso per aiutarla a riprendere il controllo? Che fine hanno fatto?

Beautiful Anticipazioni Americane: Steffy pronta all’attacco ma perché solo lei?

Hope e Carter hanno messo in moto un colpo di stato subdolo e funzionale. I due sono riusciti a prendere il controllo dell’azienda di moda e i Forrester si sono ritirati da una parte, delusi e infuriati per essere stati pugnalati alle spalle. Ridge non può perdonare nemmeno Brooke e questo perché la Logan è la nuova CEO della Forrester. Steffy ha preso in mano la situazione e ha deciso di mettere in atto un piano per riprendere la direzione della casa di moda fondata da suo nonno e sia suo padre che Eric ma anche Zende, la stanno lasciando fare, convinti che lei sia l’unica che possa salvare la situazione. Ma perché Steffy non ha trovato appoggio in suo fratello e nei suoi zii? Perché Thomas, Rick e Thorne non sono là con lei e non sono corsi a Los Angeles per sostenere la loro famiglia?

Beautiful Anticipazioni: Dove sono finiti Rick, Thorne e Thomas?

Rick, Thorne e Thomas non sono spariti dalla Forrester Creations o meglio dalla Forrester di Los Angeles. Sì perché esiste un’altra maison di moda, corrispettivo di quella nella città americana e che ha sede a Parigi. Stiamo parlando della Forrester International, a cui capo c’è Thorne, seguito da Rick come su vice e dal giovane rampollo di Ridge, come stilista di punta. Insomma un’azienda direttamente collegata con quella principale ma non alle dipendenze di questa.

A subire il colpo di stato è stata la Forrester Creations, ovvero l’azienda principale, quella creata da Eric, quella di rappresentanza. Sarebbe stato quindi piuttosto normale che tutti i Forrester, anche quelli a Parigi, si infuriassero con Carter, che ha deciso di agire nell’ombra tradendo tutti, Eric e Ridge in primis. Ma allora perché gli altri Forrester non sono intervenuti?

Beautiful Anticipazioni Americane: Thomas potrebbe tornare a casa?

Siamo piuttosto stupiti che nessuno sia arrivato da Parigi, tranne Daphe Rose, e che nessuno abbia deciso di opporsi alle decisioni di Carter, raggiungendo i propri cari a Los Angeles. Ad aver subito il tradimento peggiore è stato proprio Eric il capostipite della famiglia, che si è visto strappare l’azienda da sotto le mani e si è ritrovato a dover lasciare la sua eredità in mano a una persona che non fa parte della sua famiglia. Sì Carter è un amico di vecchia data e Hope è la figlia di Brooke ma nessuno dei due porta il cognome Forrester e nessuno è imparentato con lui.

Insomma con Eric così distrutto, ci saremmo aspettati che almeno Thorne – che ha fatto capolino quando suo padre era ammalato – facesse sentire la sua voce. Possibile che entrare a far parte della Forrester International allontani definitivamente dalla casa madre? È possibile che Ridge abbia sentito i suoi fratelli e li abbia rassicurati che la situazione è sotto controllo grazie a Steffy ma è altrettanto vero che il ritorno di Thomas potrebbe sistemare le cose. Sì perché il fidanzato di Paris ha sicuramente ancora una grande presa su Hope e se i pensieri di Steffy sono giusti, suo fratello potrebbe essere benissimo un’altra arma segreta per far rinsavire Carter e far crollare la piccola Logan.

Insomma pensiamo che il rientro di Thomas a Los Angeles possa essere possibile o comunque auspicabile sia per rappresentare l’altra maison Forrester oltreoceano sia per dimostrare quanto Eric ha sempre detto ovvero che la famiglia Forrester è sempre unita e pronta a combattere per la propria eredità.

Beautiful va in onda su Canale 5, dal lunedì al sabato alle ore 13.45.