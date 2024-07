Beautiful Anticipazioni Americane: Deacon passa al lato oscuro e aiuta Sheila a liberarsi di Steffy?

Anticipazioni TV

Nelle prossime puntate americane di Beautiful, Deacon potrebbe decidere di tornare il cattivo ragazzo di un tempo, aiutando Sheila ad avvicinare Hope a Finn e a liberarsi dell'ingombrante presenza di Steffy. Ma succederà davvero? Scopriamo insieme che cosa potrebbe accadere nei prossimi episodi della Soap, presto in arrivo su Canale5.

Deacon è pronto a passare al lato oscuro? Nelle prossime puntate di Beautiful potremmo assistere a un colpo di scena che non vorremmo vedere. Lo Sharpe, spinto dal desiderio di essere felice accanto a Sheila, potrebbe pensare di schierarsi dalla sua parte completamente e di aiutarla a liberarsi di Steffy. E come? Bé spingendo Hope a sedurre Finn e a cominciare una storia d’amore con il bel dottore. Ma vediamo nel dettaglio quello che potrebbe accadere nei prossimi episodi americani della Soap.

Beautiful Anticipazioni Americane: Hope ancora attratta da Finn

Nelle puntate americane di Beautiful, Hope è alle prese con il ritorno di Thomas e con il suo fidanzamento con Paris. La ragazza sembra ancora molto presa dal Forrester e ha addirittura spinto il ragazzo a non proseguire la sua relazione con la Buckingham e a tornare insieme a lei. Ma nonostante tutto questo nel suo cuore potrebbe ancora esserci spazio per Finn. È molto strano in effetti che la bionda abbia dato un colpo di spugna alla sua infatuazione per il marito di Steffy e con Thomas impegnato con un’altra e per giunta per colpa di Steffy, potrebbe pensare di prendersi la sua vendetta e non farsi tanti problemi a sedurre il bel dottorino.

Anticipazioni Americane Beautiful: Deacon spinge Hope tra le braccia di Finn

Hope potrebbe scoprire di avere un grande alleato per la sua relazione con Finn. Deacon potrebbe decidere di appoggiare la figlia e di aiutarla alla conquista del marito di Steffy e per il solo scopo di rendere felice Sheila e di formare con lei una famiglia felice e allargata. Lo Sharpe potrebbe passare al lato oscuro e sostenere la moglie nel suo folle piano, già ampiamente pensato, di annientare Steffy Forrester e di convincere Hope a fidanzarsi con il suo bel figlioletto. Una prospettiva che fa venire i brividi e che non può essere del tutto esclusa, visto i trascorsi non proprio da bravo ragazzo dell’ex barista.

Trame e Anticipazioni Americane Beautiful: Sheila in prigione e Deacon scatena la sua ira

Un’altra ragione per cui Deacon potrebbe scatenare la sua ira e tornare a essere l’uomo pericoloso di un tempo, è la possibilità che Sheila possa essere incastrata e finisca in prigione da innocente. Come vi abbiamo anticipato in un altro nostro articolo, la Carter potrebbe finire al fresco, accusata di aver ucciso Tom. E se così fosse, lo Sharpe potrebbe decidere di prendersi la sua vendetta e tornare a far tremare le trame di Beautiful com’era un tempo. In questo caso non si limiterebbe solo a sostenere Hope ma escogiterebbe un piano folle per proteggere la sua amata da tutto e tutti, Steffy Forrester compresa.

Beautiful va in onda su Canale 5, dal lunedì al sabato alle 13.50 mentre la domenica alle ore 14.00 circa.