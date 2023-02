Beautiful Anticipazioni Americane: Deacon non riesce a dimenticare Sheila ma lei vuole cancellarlo dalla sua vita!

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni Americane di Beautiful ci rivelano che Deacon si scoprirà innamorato di Sheila. Lo Sharpe dovrà ammettere a se stesso e rivelare alla Carter, di non riuscire a dimenticarla e di volerla nella sua vita. Lei però, decisa a non mettersi nei guai con Bill, cercherà di tenerlo lontano.

Le Anticipazioni Americane di Beautiful ci rivelano che Deacon non riuscirà a liberarsi del pensiero fisso di Sheila. Lo Sharpe dovrà ammettere a se stesso e alla Carter di essersi innamorato di lei ma purtroppo dovrà rassegnarsi ad averla persa per sempre. Sheila, anche lei visibilmente affezionata al suo speciale amico, dovrà allontanarlo. Tutta colpa di Bill. Ma scopriamo nel dettaglio cosa sta succedendo negli episodi della Soap in onda negli Stati Uniti e cosa vedremo, molto presto, anche noi su Canale5.

Anticipazioni Americane Beautiful: Deacon diventa imprenditore ma non dimentica Sheila

Mentre Brooke avrà un altro corteggiatore e di Ridge non si sentirà più tanto parlare – almeno per il momento – Deacon sarà felicissimo di cominciare una nuova avventura. Le Anticipazioni Americane di Beautiful ci rivelano che lo Sharpe riuscirà a comprare Il Giardino e rivelerà sia a Brooke che a Hope di essere ormai un uomo d'affari. Le Logan saranno molto contente ma Deacon comincerà a essere tormentato da un pensiero fisso: quello di Sheila. Il neo manager dovrà ammettere a se stesso di essersi innamorato della malefica rossa e di non riuscire proprio a dimenticarla. Un bel problema, visto che ora la donna sta con Bill e che lo Spencer non ha per nulla in simpatia Deacon Sharpe, quasi alla stessa stregua di Ridge.

Beautiful Anticipazioni Americane: Sheila ripensa a Deacon e mente a Bill

I sentimenti di Deacon saranno ricambiati. Anche Sheila non riuscirà a togliersi dalla mente lo Sharpe ma per evitare di scatenare la furia di Bill e di perdere quindi il suo appoggio, dovrà fingere di non avere per nulla in mente il padre di Hope. La rossa mentirà spudoratamente a Bill, quando lo Spencer si renderà conto che la sua nuova compagna è tormentata da qualche pensiero. Gli dirà di essere ancora preoccupata per il suo rapporto con Finn e tacerà sulla sua relazione con il nuovo padrone de Il Giardino. Ma l'attrazione e forse l'amore che i due provano l'uno per l'altra, potrebbe scoppiare da un momento all'altro.

Trame e Anticipazioni Beautiful: Deacon chiede a Sheila di far parte della sua vita

Deacon tenterà in ogni modo di convincere Sheila a fare un passo indietro e le chiederà più volte se sia davvero innamorata di Bill, come dice. La Carter dirà chiaramente di sì ma farà capire di provare ancora qualcosa per lo Sharpe. E le cose si faranno più dure quando il padre di Hope le dirà di non essere più lo squattrinato perdente di una volta ma di essere diventato qualcuno. Detto questo le chiederà di non sparire dalla sua vita e di partecipare all'inaugurazione del locale. Sheila però dovrà rifiutare. Non solo non potrà uscire allo scoperto con Finn e Hope ma dovrà guardarsi le spalle da Bill stesso, pronto sicuramente a fargliela pagare qualora scoprisse del loro passato insieme. Le cose si faranno molto ma molto complicate.

Beautiful va in onda su Canale 5, dal lunedì al sabato alle ore 13.45.