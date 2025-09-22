Beautiful Anticipazioni Americane: Annika Noelle fa qualche spoiler sul futuro della sua Hope e su Steffy. Ecco cosa accadrà

Anticipazioni TV

Annika Noelle, interprete di Hope Logan, ha rivelato qualche novità sul futuro del rapporto tra Hope e Steffy, che sta per tornare nelle puntate americane di Beautiful. Ecco cosa succederà tra le sorellastre nei prossimi episodi della Soap.

Spostiamoci un po’ dalle trame americane di Beautiful, attualmente in onda sulla CBS, e torniamo a parlare di qualche personaggio che nelle prossime puntate della Soap ritorneranno a confrontarsi. Stiamo parlando di Hope e Steffy che per il momento sembrano andare d’accordo. Il futuro delle due tra “signorine della Saoap” (visto che le signore indiscusse sono le loro madri, ovvero Brooke e Taylor) è ancora costellato di confronti ma Annika Noelle ha rivelato qualcosa in più su cosa dobbiamo aspettarci da questi due personaggi femminili, centrali in The Bold and the Beautiful. Ecco cosa ha raccontato l’attrice, che presto indosserà l’abito bianco per sposare, nella vita reale, il suo fidanzato.

Beautiful: Steffy è tornata a Los Angeles

Partiamo da una piccola notizia, che in realtà vi abbiamo già comunicato. Steffy è tornata a Los Angeles. L’attrice Jacqueline MacInnes Wood ha terminato il suo periodo di pausa dopo la quinta gravidanza, ed è tornata sul set più in forma che mai. Non abbiamo ancora certezza di quali saranno le trame che coinvolgeranno il personaggio della figlia di Ridge ma possiamo immaginare che queste coinvolgeranno Thomas, che pare aver accettato la relazione tra suo padre e Brooke, ma che potrebbe tramare nell’ombra addirittura per uccidere Brooke Logan e liberarsi una volta per tutte di lei. Siamo anche certi che Steffy dovrà fronteggiare di nuovo Luna viva e vegeta e la cosa ovviamente la turberà tantissimo più che il mancato matrimonio tra i suoi genitori, a cui in realtà è abituata. Ma dovrà anche affrontare la guarigione miracolosa o meglio la finta malattia di Liam, che però è riuscita a mettere un punto alla sua rivalità con Hope; le due ragazze hanno deciso di sotterrare l’ascia di guerra per dedicarsi alla loro famiglia allargata che avrebbe dovuto perdere uno dei suoi membri più importanti

Beautiful Anticipazioni Americane: Hope e Steffy ancora a confronto ma sarà tutto diverso

Non possiamo sperare che tra Steffy e Hope le cose siano concluse e che la loro inimicizia, che dura ormai da decenni, abbia trovato veramente una soluzione. Possiamo però credere che le due non si troveranno l’una contro l’altra per questioni amorose o meglio non pensiamo che Steffy abbia ancora degli interessi verso Liam, se non quelli di affetto nei confronti del padre di sua figlia. Liam tra l’altro è tornato alla carica con Hope e ha liquidato Ivy dicendole la verità sui suoi sentimenti per la Logan. Crediamo che questo verrà rispettato dalla Forrester ma, come ci rivela l’interprete di Hope ovvero Annika Noelle, il confronto tra le due ragazze sarà meno serrato ma ci sarà.

Annika Noelle rivela il futuro tra Hope e Steffy nelle puntate di Beautiful

Annika Noelle ha rivelato, in una recente intervista, che tra Steffy e il suo personaggio le cose andranno un po’ meglio. L’attrice si è detta contenta che le due ragazze facciano in qualche modo squadra e ha confidato di ritenere molto belle le scene in cui vige l’alleanza femminile e in effetti, pure noi riteniamo che vedere le due sorellastre unite e complici sia davvero molto bello. L’artista rassicura i fan che niente sarà più come prima e in bene, ovvero che le signorine della Soap non faranno volare nessun oggetto e non si lanceranno cibo come le loro madri, ma ovviamente si troveranno a fronteggiare delle situazioni in cui avranno delle opinioni completamente opposte. Ci stupirebbe in realtà il contrario, visto come sono entrambi i personaggi e visto anche il loro ruolo all’interno della Forrester Creations, ma anche nel cuore dei loro cari. Pensiamo quindi che siano in arrivo rivalità più che altro professionali e la cosa ci rallegra parecchio, visto che queste potrebbero dare un brio, che manca da diverso tempo, al nostro appuntamento quotidiano del pomeriggio. Insomma, rassicurazioni e solidarietà femminile da una parte ma dall’altra un po’ di pepe che non guasta mai e che rende da sempre Hope e Stefy antitetiche ma anche complementari. Vi immaginereste la vita di Steffy senza Hope e viceversa? Noi no

Beautiful va in onda nel daytime di Canale 5, dal lunedì alla domenica.