Beautiful Anticipazioni Americane: Addio per sempre a Maya Avant. Il suo personaggio non tornerà più nella Soap

Anticipazioni TV

Maya Avant non farà più parte delle trame di Beautiful. Il personaggio dell'ex moglie di Rick, non sarà più presente nella Soap. Una decisione definitiva presa dalla sua attrice. Scopriamo i dettagli.

Vi ricordate di Maya Avant, l’ex moglie di Rick Forrester? Se la risposta è sì, sarete sicuramente sorpresi nel sapere che il suo personaggio uscirà definitivamente di scena. L’ex modella di punta della Forrester Creations non farà più parte della Soap e non tornerà quindi neanche nei momenti importanti – tristi o felici – della famiglia Forrester.

Anticipazioni Americane Beautiful: Maya Avant non tornerà più nella Soap

Personaggio piuttosto controverso e il primo transgender della Soap, Maya è stata molto importante per la famiglia Forrester e per Rick. La sua presenza nelle trame, dal 2013 al 2019, ha permesso al giovane rampollo di Eric di diventare padre e di cominciare una nuova vita, a Parigi, come manager della Forrester Creations europea. Dal 2019 non si parla più di lei, se non sporadicamente. Si è scoperto che lei e suo marito hanno deciso di lasciarsi e che, dopo il divorzio, ha deciso di proseguire con la sua vita di donna in carriera e madre. Gli ultimi spoiler di Beautiful ci rivelano che Maya non tornerà mai più nella Soap e che non la rivedremo quindi più sugli schermi.

Beautiful Anticipazioni Americane: Maya non tornerà a Los Angeles per Eric

A dare la notizia che Maya non tornerà più nelle trame della Soap è stata la sua interprete, Karla Mosley, che ha rivelato di non voler più tornare nel ruolo dell’ex moglie di Rick. Secondo la Mosley il ciclo della Avant si sarebbe concluso degnamente e ha confessato di vederla felice e soddisfatta della sua carriera e della sua bambina. Secondo quanto riportato, Maya non dovrebbe quindi presentarsi a Los Angeles neanche per Eric e per il suo funerale, di cui in questi giorni si è parlato tanto.

Trame e Anticipazioni Americane Beautiful: Maya Avant tornerà con il volto di un’altra attrice

L’attrice Karla Mosley non tornerà a vestire i panni di Maya e quindi il suo personaggio sembra aver finito il suo ciclo vitale nelle trame della Soap. Potrebbe però succedere che un’altra interprete la riporti a Los Angeles. Potrebbe avvenire infatti di rivederla nelle trame con un altro volto. Pensiamo che questo possa avvenire molto più in là nel tempo, visto che sicuramente la Avant non sarà presente al funerale di Eric, uno dei momenti in cui la famiglia Forrester si ritroverà tutta unita.

Beautiful va in onda su Canale 5, dal lunedì al sabato alle ore 13.45.